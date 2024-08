Puigdemont confirma que volverá a España «en pocos días» para la investidura de Illa

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha asegurado que volverá para el pleno de investidura del Parlament de Salvaodr Illa, cargando contra el acuerdo entre PSC y ERC, que «hace que la detención sea una posibilidad real en muy pocos días» si regresa a España.

Puigdemont ha explicado en una carta publicada en sus redes sociales que «volver del exilio es una decisión política«, tal como lo fue «ir al exilio». Además, ha afirmado que hace pública esta reflexión ahora y no antes de la votación de la militancia republicana para no ser acusado de hacer «chantaje emocional» ni de interferir en el proceso interno del partido.

Pese a que le han recomendado no asistir al Parlament para una investidura que no será la suya, ha remarcado que «hacía falta poder mantener la posición política y defenderse de la represión española en mejores condiciones de lo que no se puede hacer desde una prisión», sobre todo una cárcel española, ha apuntado. Y según él, si no regresa ahora, se pasaría de la comprensión inicial de que trabajara por la independencia desde el extranjero, evitando la cárcel, a una gran campaña de denigración personal.

Por otro lado, Puigdemont también ha cargado contra los jueces, a los que ve dispuestos a incumplir la ley de amnistía, lo que ha definido como golpe de estado híbrido: «sé que mi retorno puede comportar la detención y el ingreso en prisión, quién sabe por cuánto tiempo». Y apunta que, si es así, nunca será «objeto de negociación» ni contribuirá a renuncias del independentismo.

Para él, si le detienen se demostrará que hay jueces que desobedecen la ley y que el Gobierno lo observará con «la indolencia del resignado», ya que ve al Ejecutivo central más interesado en la imputación de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que en el incumplimiento de la ley de amnistía.

Y ha avisado: «Quien se crea que esto no tendrá consecuencias se equivoca». «Esta actitud antidemocrática y antiliberal de los aparatos del Estado no es intrascendente» en el proceso hacia una Cataluña independiente, ha añadido Puigdemont, pues considera que su detención habría que entenderla «en clave de confrontación contra un régimen demofóbico, y no de lamento o de victimismo«, porque ve mucho trabajo por delante. Por eso ha pedido la unidad de los independentistas.

En cuanto a la posible investidura de Illa, Puigdemont ha augurado el «impacto negativo» que tendrá para Cataluña un gobierno «de carácter españolista». «Antes de dar los votos para un Govern del PSC en Catalunya hacía falta explorar otras alternativas, incluida la repetición electoral», considera.

Junts resalta su «fuerza» en el Parlament y el Congreso

Asimismo, Junts también ha reunido este sábado a su ejecutiva de manera extraordinaria y, en un comunicado posterior al encuentro, además de hacer referencia a la carta de su líder, han reprochado a ERC su decisión de apoyar la investidura de Illa, que «representa al PSC más españolista de la historia«.

También han resaltado que su formación es «la fuerza referente y decisiva del independentismo», por lo que harán valer sus votos tanto en el Parlament como en el Congreso «para seguir avanzando hacia la independencia«, «buscando la transversalidad y la centralidad para que el independentismo vuelva a estar en condiciones de volver a gobernar». Y han hecho un llamamiento a la «unidad» del independentismo en los «momentos difíciles» que se están viviendo.