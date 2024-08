Puigdemont afirma que está en Waterloo tras su huida: «nunca tuve la voluntad de entregarme»

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha señalado que está en Waterloo (Bélgica) «después de unos días extremadamente difíciles», informa Europa Press.

En una anotación en ‘X’ a las 21.05 horas, ha dicho que «hay que analizar la situación política y poner en perspectiva la razón profunda de la operación que hizo posible lo que ocurrió» este jueves.

Ha destacado que la rueda de prensa de este viernes por parte de la Conselleria d’Interior ha sido una de las «más deplorables» que recuerda y ha afirmado, textualmente, que no puede creer la caza de brujas que se ha comenzado contra algunas personas concretas.

Puigdemont ha asegurado que «nunca he tenido la voluntad de entregarme voluntariamente ni de facilitar mi detención porque me parece inaceptable que se me esté persiguiendo por razones políticas y que, encima, no se esté aplicando la ley de amnistía».