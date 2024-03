Ribera se declara «neutra» en la demanda de Iberdrola contra Repsol

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha declarado «absolutamente neutra» en la demanda que Iberdrola ha interpuesto contra Repsol por competencia desleal.

Después de remarcar la importancia de que las empresas emprendan una agenda verde que no conduzca a la «confusión», ha emplazado al CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, a continuar con la transformación de la empresa.

Cabe recordar que la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán ha interpuesto una demanda contra la petrolera en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por «competencia desleal y publicidad engañosa», al considerar que ha incurrido en ‘greenwashing’ o blanqueo ecológico. «Es muy interesante ver cómo hay una demanda clara por parte de la sociedad europea de confianza, de ser claros», ha destacado.

A ojos de Ribera, hay que seguir apostando por una transformación de los sistemas productivos, lo que obliga a facilitar la generación de oportunidades industriales, sociales y de adaptación. Detrás de la Agenda Verde, hay «un esfuerzo y un gran compromiso económico», que requiere confianza. «Que lo que se diga y que lo que se anuncie, tenga una realidad detrás», ha destacado.

Competencia desleal

La titular de Transición Ecológica ha subrayado que la novedad de la demanda es que una compañía considere que pueda considere que el greenwashing pueda «pueda ser considerado competencia desleal, que puede estar generando distorsiones a la hora de que los consumidores se decanten por uno u otro producto».

«Está por ver qué es lo que ocurre, pero sí creo que es primero relevante el hecho de que cada una de las compañías en nuestro país sean lo más exigentes posibles con respecto a esa confianza que quieren que los consumidores depositen en ellas y segundo, que queremos evitar que haya esas distorsiones en el mercado, que como digo es un apunte novedoso en esa presentación de una demanda por parte de otra compañía», ha apuntado.

En este sentido, ha incidido en que deben seguir «vigilantes» y «trabajar» par evitar publicidad engañosa en el resto de los Estados miembros de la Unión Europa (UE).

«Quizá lo más llamativo es que no han sido las organizaciones no gubernamentales, no han sido las asociaciones de consumidores las que han presentado una demanda de estas características, insisto, sin prejuzgar el contenido, la viabilidad o no de este requerimiento por parte de una compañía a otra», ha añadido.