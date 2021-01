Salvador Illa se excluye del debate sobre la fecha de las elecciones catalanas

Salvador Illa no se ha involucrado en el debate sobre el posible retraso electoral en Cataluña, contra el que rema su partido, el PSC, del que el ministro de Sanidad es cabeza de cartel. Illa, que no tiene previsto dimitir hasta que comience la campaña, ha dicho este miércoles que la decisión sobre si aplazar o no los comicios corresponde a los dirigentes catalanes.

“Esto es un tema que corresponde a los partidos políticos de Cataluña y el Gobierno” catalán, ha respondido Illa en una rueda de prensa desde La Moncloa, después de decir que mientras siga siendo el titular del Ministerio de Sanidad esa es su única prioridad. “Yo no estoy a medio gas en ningún puesto de trabajo, no lo sé hacer”, ha insistido.

“Tengo una única manera de trabajar que es estar al 101% en lo que estoy haciendo, en mis responsabilidades, y ahora estoy al 101% dedicado a vencer al virus y a ganarle la lucha a esta terrible pandemia que nos viene azotando ya desde el mes de enero del año pasado”, ha señalado Illa tras preguntarle Economía Digital por su posición respecto del aplazamiento.

“El día que sea, a la hora que sea, cuando comiencen las elecciones pues estaré al 101% en trabajar para que Cataluña tenga un Gobierno mejor. Ese día llegará, esa hora llegará, pero ahora estamos donde estamos, y ahora me ocupo del Ministerio de Sanidad y me ocupo al 101% respecto a esto”, ha asegurado.

El PSC lanza una ofensiva contra el retraso electoral

La labor de maniobrar contra el posible retraso electoral, que se decidirá este viernes 15 de enero, la ha relegado Illa a sus compañeros del PSC. Durante toda esta semana, los socialistas catalanes han presionado para evitar que se demoren las elecciones convocadas para el 14 de febrero, incluso acusando a ERC de tener miedo a una victoria del aún ministro.

“Como han demostrado muchos países, la pandemia no suspende la democracia. Portugal celebrará elecciones el próximo 24 de enero, como han votado en tiempos de pandemia países como Estados Unidos, India, Francia, Alemania, Egipto, Croacia o Italia. Las elecciones son un momento sagrado de la democracia”, ha recalcado el PSC este miércoles.

“En todas las democracias del mundo se han celebrado elecciones durante la pandemia de Covid-19. A ver si Cataluña será el único lugar del mundo donde el gobierno suspenderá la democracia”, ha cuestionado la diputada del Parlament, Esther Niubó.