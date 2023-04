Sánchez deja en manos de ERC la salvación de la Ley de Vivienda

A estas alturas ya no cabe ninguna duda que uno de los temas centrales de la campaña electoral del 28-M será la vivienda y la regulación de los alquileres, y el motivo es claro: en los últimos días se ha reactivado la negociación de la última Ley maestra de la legislatura, la que quieren tanto el Gobierno como los socios que sea el principal logro sobre estos cuatro años: Vivienda. Así, según ha podido saber Economía Digital de diversas fuentes, el acuerdo está más cerca que nunca y la última palabra para darle luz verde y sacar adelante la legislación la tiene Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que está liderando los trabajos, junto a Bildu.

«Estamos muy cerca», admiten fuentes republicanas en conversación con este periódico. La interlocución está siendo directa con el PSOE, después de que el presidente, Pedro Sánchez, se implicara personalmente y ordenara desbloquear esta ley para poder utilizar los avances sociales que incluye, como la limitación del alquiler en zonas tensionadas, durante las elecciones de mayo y, claro, de diciembre también.

De hecho, las mismas fuentes presentes en la negociación niegan que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, líder del espacio de Unidas Podemos dentro de la Moncloa, haya jugado ningún rol en la puesta en común entre todos los socios. Al final, las conversaciones se han dado entre los grupos parlamentarios de ERC, Bildu, Unidas Podemos y el Ministerio de Transportes, que es proponente, además de contar con la supervisión de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, la socialista Nadia Calviño.

Leer más: Calviño quiere fijar los alquileres de la Ley de Vivienda con los datos de Idealista y Fotocasa

No pasará como con Mordaza

Al cierre de la edición de este artículo, fuentes de Bildu confirman que «todo sigue igual, se sigue negociando sobre la ley en su conjunto». No son los únicos implicados que llaman a la calma, porque no es la primera vez que se da por sentado el acuerdo y posteriormente se frustra, como sucedió el pasado mes de diciembre. De hecho, la Ley de Vivienda se ha convertido en la de mayor tramitación de toda la legislatura, como explicó este periódico.

No ha habido negociación desde la formación del Gobierno hace ahora cuatro años, desde el inicio de la legislatura, que no haya incluido a la Ley de Vivienda. A pesar de haber sido la estrella de las negociaciones e incluso «condición indispensable» para que Unidas Podemos diera su sí a las cuentas públicas desde hace tres años, «las negociaciones no han terminado aún». «Hasta que se cierre un acuerdo no hay que dar nada por hecho», recuerdan fuentes de Bildu. Aunque también admiten otras voces de la negociación que en esta ocasión no puede suceder como con la reforma de la ley Mordaza, que cayó y no será retocada.

Ahora, uno de los puntos de fricción y que faltan para desencallar la norma es precisamente garantizar que no hay lanzamientos hipotecarios sin alternativas habitacionales, además de la formación del índice que regule la subida interanual ya mencionada.

Leer más: ERC y Bildu presionan para prohibir los desahucios a más propietarios de viviendas

Protagonismo de ERC y Bildu

El proyecto de ley ya tardó en salir del Consejo de Ministros por diferencias entre los dos socios de Gobierno. Finalmente, el texto llegó al Congreso en febrero de 2022, pero no fue hasta un año después, en enero de 2023, cuando la Comisión de Transportes reactivara la tramitación parlamentaria en una sesión a puerta cerrada de apenas media hora en fase de ponencia.

Aún así, el PSOE y Unidas Podemos ven posible cerrar «en los próximos días» un acuerdo sobre la ley de vivienda. El secretario de Política Municipal del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, adelantó este jueves que el acuerdo podría llegar en los próximos días y fuentes del partido concretaban después a Efe que hay «avances» en la negociación entre los socios del Gobierno. Desde Transportes indican a este periódico que «confían en que haya acuerdo pronto pero que se sigue trabajando con intensidad, como se ha hecho siempre, para poder cerrarlo lo antes posible».

Estos plazos supondrían que la norma sería aprobada en el Congreso antes de las elecciones autonómicas y municipales, pero no el Senado, por lo que su entrada en vigor definitiva y su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se pospondría a después del 28 de mayo.

Fuentes de Unidas Podemos creen que el acuerdo podría llegar la próxima semana y que el diálogo lo siguen liderando los dos ministerios implicados: Derechos Sociales que encabeza la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, encabezado por la socialista Raquel Sánchez. Pero también dejan ver que, «en este último tramo de la negociación, los que están cerrándola son ERC y Bildu». «Son ellos en quienes nosotros queremos dejarles el protagonismo, es de justicia, están haciendo un trabajo muy importante», afirman en conversación con este periódico.