Sánchez felicita a Feijóo por su elección como presidente del PP

Tan solo una hora después de que Alberto Núñez Feijóo haya sido proclamado presidente del Partido Popular con el 98,35% de los votos en el vigésimo congreso celebrado en Sevilla, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado al dirigente gallego por su nuevo cargo en la principal fuerza política de la oposición del Gobierno.

Enhorabuena a @FeijooGalicia por su elección como presidente del Partido Popular.



En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos y todas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 2, 2022

El Ejecutivo ha dado la enhorabuena a Feijóo de forma pública a través de su cuenta oficial de Twitter. «En estos tiempos complejos, trabajar con unidad y responsabilidad por el bien común de la ciudadanía debe ser una prioridad de todos y todas«, ha señalado.

Sánchez tiene la intención de recibir al nuevo presidente del principal partido de la oposición en el Palacio de la Moncloa (Madrid) próximamente, aunque aún no hay una fecha concretada. En esta reunión, Sánchez, intentaría mantener con Feijóo una conversación institucional para buscar la posibilidad de llegar a acuerdos de Estado. Unos acuerdos que nunca ha llegado a conseguir con Casado como líder de la oposición.

De hecho, el pasado 13 de marzo, Sánchez y Feijóo pudieron mantener una breve conversación en los márgenes de la Conferencia de Presidentes que se celebraba ese día en La Palma, cuando el presidente gallego ya era el principal y único candidato a la sucesión de Casado.

«Para rectificar lo que se hace mal, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno» Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular

Por su parte, el aún Presidente de la Xunta de Galicia y del Partido Popular ha asegurado en su discurso de este sábado en el Congreso ha sentado las bases de la oposición que va a ejercer frente al Gobierno de Sánchez, asegurando que será una oposición pactista, que priorice el entendimiento para “garantizar soluciones a los problemas reales de la gente”. En este sentido, ha subrayado ante los suyos que «para rectificar lo que se hace mal, garantizamos nuestro apoyo al Gobierno”.

Alberto Núñez Feijóo, el aún presidente de la Xunta de Galicia y presidente del Partido Popular. EFE/Julio Muñoz

En esta línea, Feijóo ha asegurado que “mientras estemos en la oposición haremos cualquier cosa para que a España le vaya mejor, porque nuestros adversarios son nuestros rivales políticos pero no España”.

Asimismo, ha insistido en que desde el PP de esta nueva etapa “garantizamos nuestro apoyo al Gobierno “para cesar a ministros”, “para proteger nuestros servicios públicos”, “para impulsar una economía que crezca de forma sana” y “para no depender de quienes quieren fracturar nuestro país” y “para garantizar que la política exterior no es cosa de un solo hombre”, en referencia, esto último al giro sobre el conflicto del Sáhara. Sin embargo, ha querido dejar claro que, en su caso, “moderación no es tibieza, diálogo no es sometimiento”.

En su discurso, también ha criticado la gestión del Ejecutivo: “cualquiera que mire la situación de nuestro país ve que España merece más que un Gobierno desbordado por la realidad, España merece más que un gobierno que gestione a sus espaldas o que rompa sus consensos y para garantizar que no vamos a jugar nunca con sus intereses generales”. En este sentido, ha subrayado que cree “profundamente en nuestras posibilidades, no en las de nuestro partido, que también, sino en las de nuestro país”.