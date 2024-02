Sánchez asegura que todos los independentistas serán amnistiados con la ley propuesta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este jueves desde Bruselas que con el vigente texto de la proposición de ley de amnistía que no logró aprobarse el martes en el Congreso «todos los independentistas» serían amnistiados porque «no son terroristas».

Así lo dijo en la rueda de prensa que ofreció al término de la reunión del Consejo Europeo cuando se le preguntó por la situación política tras el rechazo de Junts a la ley, y defendió que es el momento de dar el paso para la «convivencia».

«En una negociación no hay que medir quién cede» porque «al final todos hemos cedido para una ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional», exclamó el presidente, tras llamar a mantener la «templanza y la firmeza».

Sánchez dejó entrever que no se aceptará cambio alguno en la norma que sigue ahora negociándose en el Congreso porque «el independentismo catalán no es terrorismo». «Con este proyecto de ley estoy convencido de que van a estar todos los independentistas catalanes amnistiados porque no son terroristas».

«Si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente, sin duda reparadora, y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada. Y esa es la posición del Gobierno de España», sentenció el presidente.

Sánchez reflexionó que «la normalización total de Cataluña no llegará de la noche a la mañana» y que su «voluntad de normalizar la situación en Cataluña es total». Así las cosas, ahondó en que «como todo el mundo sabe, el independentismo catalán no es terrorismo» y «este proyecto de ley, yo estoy convencido, y así al final lo van a concluir los tribunales que todos los independentistas catalanes» podrán ser amnistiados, «porque no son terroristas».

Aunque sin verbalizar que no habrá cambios, sí remarcó su «convicción» de que el proceso para definir el texto «ha sido muy laborioso», se ha «trabajado en el Parlamento, se ha acordado con seis formaciones políticas distintas, con otros dos diputados pertenecientes al Grupo Mixto» y ha dado «fruto a una ley con tres condiciones muy importantes».

Así, describió que se trata de «una ley valiente, porque sitúa en el reencuentro total entre catalanes y también entre catalanes y el conjunto de sus compatriotas españoles su principal objetivo, una ley reparadora y una ley constitucional».

Por ello, concluyó que «si hemos logrado esa ley de amnistía valiente, reparadora y constitucional, el objetivo fundamental es que del Congreso salga así, igual de valiente, sin duda reparadora, y con las garantías jurídicas y la seguridad jurídica para que pueda ser aplicada», remachó Sánchez tas recordar que lleva «cinco años y medio tratando de resolver una crisis constitucional y territorial que no provoqué yo, porque no estaba como presidente del Gobierno entonces».

Así las cosas, defendió que en estos últimos cinco años ha tratado «por todos los medios, desde el diálogo, la negociación y el acuerdo, ir superando ese trauma colectivo que sufrimos en el año 2017» y de ahí las «medidas de gracia vinculadas con los indultos» con las que recibió «el mismo tipo de ataques por parte de la oposición» que recibe «ahora» pero de las que «han visto que han tenido un resultado muy positivo en clave de convivencia».