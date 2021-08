Sánchez saca pecho por la operación de Afganistán: “Rescatamos a 2.206 personas”

España ha logrado evacuar de Afganistán a un total de 2.206 personas, entre el personal diplomático desplazado en el país y los colaboradores locales que han prestado su apoyo durante los últimos 20 años. El puente aéreo desplegado desde el aeropuerto de Kabul se ha saldado con el desplazamiento de hasta 17 vuelos con destino a las bases militares españolas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido para ofrecer los datos de este operativo especial que ha concluido apenas unas horas después del atentado que se produjo en las inmediaciones del aeródromo que ha acelerado la salida de las principales potencias occidentales. “Es un éxito de una operación hecha bajo unas condiciones dramáticas“, ha celebrado.

El 47% de las personas que han abandonado el país en los vuelos organizados por España son mujeres, uno de los colectivos más amenazados por la llegada al poder de las fuerzas talibán. Mientras que el 40% de los evacuados son niños menores de edad, que ahora buscarán asilo con sus familias en los diferentes países de la comunidad internacional.

La mayor parte de las evacuaciones corresponde al personal local que tenía vínculos con la Embajada de España en Afganistán, así como a sus familias. Han llegado a España un total de 1.671 personas por este camino, superando las expectativas iniciales del Gobierno que calculó que serían unas 800. “Hemos reaccionado con todos los medios de los que dispone nuestro país“, ha afirmado Sánchez.

El resto de personas rescatadas tenía vínculos con otros aliados estratégicos de España y han ingresado al país por el despliegue del ‘hub’ internacional de Torrejón de Ardoz. Un total de 333 tienen como destino final algún país miembro de la Unión Europea, 131 de Estados Unidos, 50 de la OTAN y otros 21 de Portugal.

El Gobierno busca nuevas vías para evacuar a los colaboradores rezagados

A pesar de que el rescate final de personas ha representado casi el triple de las previsiones iniciales del Gobierno, todavía quedan colaboradores afganos de España que no han podido ser evacuados a través del aeropuerto de Kabul. Sánchez se ha comprometido a buscar para ellos “vías de ayuda” para facilitar su salida del país.

El presidente no ha aclarado el número de personas que no han logrado acceso al puente aéreo de emergencia ni tampoco si si mantendrán contactos políticos con la nueva administración talibán para garantizar su repatriación, una estrategia que ya han anticipado otras potencias europeas como Alemania.

“Vamos a trabajar con pausa, de manera discreta” Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

Sánchez ha aclarado además que el atentado de las inmediaciones del aeropuerto de Kabul no ha precipitado la operación de retorno, ya que en sus planes estaba volver ya el 27 de agosto. “Hemos permanecido en Kabul hasta el último segundo, mientras se ha garantizado la seguridad de la operación”, ha afirmado.

Sánchez cuestiona las críticas de la oposición al operativo de rescate

A pesar de las circunstancias de la operación, Sánchez ha tildado como un “éxito” el rescate que ha atribuido a la labor de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los diplomáticos españoles y los cooperantes de organizaciones como Cruz Roja que han facilitado el despliegue.

Por eso, ha cargado contra las formaciones de la oposición que en los últimos días han puesto en duda la estrategia del Gobierno. “Se me hace muy difícil comprender por qué se critica un operativo que ha sido calificado como un éxito por parte de los países aliados”, ha afirmado.

El presidente no ha hecho autocrítica por la falta de comunicación directa con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, mientras ha durado la operación y ha justificado que sí que ha habido contactos con todas las formaciones por parte de sus ministros. “El contacto del Gobierno con todas las fuerzas políticas ha sido constante”, ha zanjado.