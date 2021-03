Sanidad investiga la muerte de una mujer tras recibir la vacuna de Astrazeneca

La vacuna de Astrazeneca contra el coronavirus vuelve a sufrir un revés. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) investiga la muerte de una profesora de Marbella de 43 años que, tras recibir la vacuna del laboratorio británico el pasado 3 de marzo, sufrió una hemorragia cerebral. Todavía no existen evidencias de que el fallecimiento esté relacionado con la inyección, no obstante, los expertos estudian si hubo algún tipo de nexo común.

La mujer, madre de dos menores, trabajaba en un instituto y no presentaba patologías previas. Tras la inoculación acudió a urgencias con síntomas comunes como cefalea y malestar general. Los médicos, según ha adelantado Diario Sur, achacaron estas dolencias a los efectos secundarios habituales y no le dieron más importancia. Sin embargo, diez días más tarde, regresó al hospital porque los síntomas no cesaban.

El 13 de marzo le realizaron un TAC en el Hospital Quirón. En un principio los especialistas no apreciaron ningún problema pero, al día siguiente, al repetirle la prueba, detectaron una hemorragia cerebral que intentaron detener mediante cirugía. Finalmente, la profesora ha fallecido este martes y ha dado negativo en la prueba diagnóstica de Covid-19.

A la espera de la autopsia

El cuerpo espera ahora una autopsia clínica que concluya cuáles son las causas de la muerte. Fuentes consultadas por el citado diario confirman que, por protocolo, Quirón ha informado del caso a las Agencias Española y Europea del Medicamento, especialmente después de la suspensión temporal de la vacunación con Astrazeneca en España y en gran parte de los países europeos.

Cataluña y Madrid reclamarán cambios en los protocolos de inoculación de la vacuna de Astrazeneca. EFE

Por el momento se trata de un caso puntual y no tiene por qué tener relación con la vacuna. No obstante, surge en un momento en el que la aparición de varios casos de aparición de coágulos de sangre ha puesto en duda la seguridad de este fármaco anticovid. Aun así, tanto la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan días lanzando el mismo mensaje: los beneficios de esta inyección superan en gran medida a los riesgos.

Los expertos rechazan el alarmismo

“Es importante que continúen las campañas de vacunación para que podamos salvar vidas y detener la enfermedad grave del virus”, aseguró este lunes la OMS. A esta petición del organismo se han sumado las voces de numerosos expertos que alertan sobre el alarmismo generado en torno a la vacuna de Astrazeneca por la propia clase política cuando todavía no hay pruebas que acrediten que es peligrosa.

“Los políticos están actuando con mucha cautela, pero corren el riesgo de perjudicar los esfuerzos mundiales para vacunar”, explicó Helen Petousis-Harris, experta en seguridad de vacunas de la Universidad de Auckland y exasesora de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad de vacunas, en declaraciones recogidas por Bloomberg.