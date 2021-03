La suspensión de dosis de Astrazeneca paraliza 17.000 vacunaciones en Cataluña

En torno a 17.000 vacunaciones programadas para estos días en Cataluña han sido suspendidas tras la decisión del Ministerio de Sanidad de poner coto durante 15 días a las dosis de Astrazeneca mientras se aclara si la inyección está vinculada a la treintena de casos de trombosis que se han registrado en Europa a pacientes que la recibieron.

Así ha cifrado el impacto de momento del parón de Astrazeneca el secretario de Salud Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon. El portavoz de la pandemia de Covid-19 en Cataluña ha dicho que están a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) identifique “si hay o no una coincidencia en el tiempo” con los trombos.

Argimon ha asegurado que la suspensión cautelar de la vacunación con Astrazeneca no frenará la campaña contra el coronavirus porque se seguirán usando las dosis disponibles de Pfizer y Moderna. Y ha celebrado que la EMA dijese este martes que los riesgos de ponerse esta inyección son inferiores a los beneficios.

El Departamento de Salud tiene 120.000 dosis de Astrazeneca que todavía no se han administrado y que serán reservadas a la espera de más novedades. Sanidad anunció este lunes la suspensión de la vacuna por dos semanas.

Esperanza en Europa

La directora gerente de la EMA, Emer Cooke, ha señalado que hasta ahora no hay “evidencia” que sugiera que el fármaco de Astrazeneca sea la causa de los casos de trombosis y embolias que se han detectado entre algunos vacunados, pero ha pedido esperar a una “evaluación completa” para descartar todos los riesgos y retomar las inoculaciones.

El primer ministro italiano, Mario Draghi, ha manifestado este martes que los comentarios que ha escuchado por parte de la EMA son esperanzadores. Y el panel de expertos de Canadá que hace 15 días aconsejó no poner esta vacuna a mayores de 65 años se ha retractado también hoy, citando estudios que confirman que es segura y efectiva en adultos mayores.

Leer más: La OMS defiende que se siga vacunando con AstraZeneca

Argimon ha afirmado que “se han puesto 17 millones de dosis de Astrazeneca, 6 millones en la Unión Europea y 11 en el Reino Unido, y se han observado 14 acontecimientos adversos, once y tres respectivamente”, destacando que esto entra dentro de lo normal en este tipo de situaciones. “No hay ningún medicamento o vacuna que no tenga efectos adversos“.

El descenso de casos se estanca

Argimon también ha explicado en rueda de prensa este martes que el descenso de nuevos casos diagnosticados de Covid-19 que se venía registrando en las últimas semanas de Cataluña ha entrado ahora en una situación de “estancamiento” de 1.000 casos por día. La bajada está siendo “muy, muy lenta”, ha dicho el secretario de Salud Pública.

Los datos epidemiológicos de este martes han sido un llamado de atención después de varias semanas de relativa calma. La velocidad de reproducción del virus (Rt) ha crecido hasta 0,95, mientras que el riesgo de rebrote ha alcanzado 180 puntos. Entre el lunes y el martes se han diagnosticado más de 1.000 casos positivos de Covid-19 en la comunidad.

Leer más: España tardará año y medio en llegar a su objetivo de vacunación con el ritmo actual

Por otra parte, casi 1.500 pacientes permanecen ingresados en hospitales, de los que 432 están en UCI. En las últimas horas se han notificado 12 muertes.