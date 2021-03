Los expertos, sobre la vacuna de Astrazeneca: el alarmismo de los políticos no está justificado

Los desarrolladores de la vacuna de la Universidad de Oxford y Astrazeneca sabían que el camino no sería fácil, pero no esperaban encontrar tantísimas trabas. Especialmente cuando los propios reguladores, como la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevan días lanzando el mismo mensaje: los beneficios de esta inyección superan en gran medida a los riesgos.

Ya son diez países los que han suspendido temporalmente el uso de este antídoto contra la Covid-19. Austria fue el primero en mover ficha después de que una persona menor de 50 años muriera por un coágulo de sangre. El temor a que el motivo fuera el pinchazo hizo que le siguieran Dinamarca, Islandia, Noruega, Alemania, Francia, Italia, Holanda y, este lunes, se sumó España. Sin embargo, no hay evidencia de que este incidente esté causado por la vacuna

Leer más: La OMS defiende que se siga vacunando con AstraZeneca

“Es importante que continúen las campañas de vacunación para que podamos salvar vidas y detener la enfermedad grave del virus”, aseguró este lunes la OMS. A esta petición del organismo se han sumado las voces de numerosos expertos que alertan sobre el alarmismo generado en torno a la vacuna de Astrazeneca por la propia clase política cuando todavía no hay pruebas que acrediten que es peligrosa.

“Los políticos están actuando con mucha cautela, pero corren el riesgo de perjudicar los esfuerzos mundiales para vacunar”, explicó Helen Petousis-Harris, experta en seguridad de vacunas de la Universidad de Auckland y exasesora de la Organización Mundial de la Salud sobre seguridad de vacunas, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

“Hay que tener mucho cuidado porque también está enviando un mensaje de que podría haber algo muy mal con la vacuna cuando, de hecho, es muy poco probable que lo haya” Helen Petousis-Harris, experta en seguridad de vacunas de la Universidad de Auckland y exasesora de la OMS

“Hay que tener mucho cuidado porque también está enviando un mensaje de que podría haber algo muy mal con la vacuna cuando, de hecho, es muy poco probable que lo haya”, aseveró. Esta experta avisó que en una campaña de vacunación las personas enferman continuamente: “No podemos entrar en pánico cada vez que sucede -indicó- pero también debemos tomar todas las precauciones, y es un equilibrio difícil”.

El cofundador de Moderna critica la especulación: “No es útil”

Desde Astrazeneca también han intentado calmar los ánimos. “La cantidad de eventos es menor de lo que se esperaría que ocurriera naturalmente en una población general de ese tamaño“, afirmó la directora médica de la compañía, Ann Taylor. En los estudios, los participantes que recibieron la vacuna tuvieron menos coágulos que los que recibieron placebo. Incluso se pronunció al respecto el confundador de Moderna, Noubar Afeyan, quien criticó en una entrevista en Bloomberg que no era útil la especulación surgida alrededor de este remedio anticovid.

Leer más: España tardará año y medio en llegar a su objetivo de vacunación con el ritmo actual

El laboratorio británico defendió a través de un comunicado enviado el domingo que en total se han administrado “más de 17 millones de dosis en Europa y el Reino Unido sin evidencia de que el pinchazo aumentara el riesgo de coágulos sanguíneos”. “Hasta el 8 de marzo, ha habido 15 informes de coágulos en las piernas, llamados trombosis venosa profunda, y 22 casos en los que llegaron a los pulmones, conocidos como embolia pulmonar”, apuntó el texto.

“Se han administrado más de 17 millones de dosis en Europa y el Reino Unido sin evidencia de que el pinchazo aumentara el riesgo de coágulos sanguíneos” Astrazeneca

Cabe destacar que, durante los ensayos clínicos no hubo evidencia alguna de que la vacuna provocara la producción de coágulos. Las conclusiones principales, como con el resto de vacunas, fueron que la inyección era segura y efectiva.

¿En qué consisten exactamente los episodios tromboembólicos?

Un episodio tromboémbolico se produce cuando la sangre se coagula e impide la circulación. El problema principal surge cuando este coágulo que se produce viaja hasta los pulmones. El riesgo incrementa en personas mayores, por lo que las poblaciones envejecidas, como es el caso de muchos países occidentales, son las que más casos presentan. No obstante, existen medicamentos para reducir el riesgo de coágulos.

El número de informes de coágulos de sangre entre los receptores de la vacuna Astrazeneca en el Reino Unido revisados por el regulador de medicamentos es todavía comparativamente bajo. Así lo aseguró la profesora de medicina farmacéutica en el King’s College de Londres, Penelope Ward, en declaraciones recogidas por Financial Times.

La vacuna de Astrazeneca es igual de eficaz que la de Pfizer en todas las edades a partir de los 18 años./ EFE

“En el Reino Unido, alrededor de 165 personas al día pueden sufrir un episodio trombótico, algunos de los cuales serán fatales”, apuntó Ward. “Por el contrario, el número de informes del programa de vacunas en curso en el Reino Unido y la UE, que incluye más de 20 millones de personas vacunadas hasta la fecha, es solo 37. Solo por casualidad, al menos 15.000 de estos eventos podrían haberse esperado de un población de ese tamaño”, añadió.

Leer más: España suspende el tratamiento con la vacuna de AstraZeneca durante 15 días

No obstante, tanto la OMS como la EMA investigan estos incidentes y, cuanto antes, emitirán informes sobre sus descubrimientos. Megan Ranney, profesora de salud pública y medicina de emergencia en la Universidad de Brown, explicó al diario británico que estas agencias examinarían si la tasa de coagulación de la sangre era más alta entre los que habían recibido la vacuna que entre la población en general.

Así, los reguladores estudiarán si puede existir otra explicación para que se produzcan los coágulos o si hay algo que pueda aumentar el riesgo. “En esta etapa hay una plausibilidad biológica mínima de por qué la vacuna podría causar coágulos de sangre, agregó.

La especulación debilita la confianza pública

Si la confianza del público a la vacuna de Astrazeneca ya era frágil, principalmente en países como Alemania debido a los mensajes contradictorios de los líderes europeos en torno a su efectividad en mayores de 65 años, estos incidentes todavía generan más dudas entre la población.

Un paquete con la vacuna de Astrazeneca contra el coronavirus que se ha repartido de forma internacional. EFE

Sacar conclusiones principitadas supone un gran riesgo. “Por supuesto, un posible vínculo debe examinarse con mucho cuidado -apuntó David Spiegelhalter, presidente del Winton Center for Risk and Evidence Communication en la Universidad de Cambridge- pero debemos tener cuidado de no asumir que un evento causó otro, solo porque uno siguió a otro”. Para este experto la cuestión crucial era si la vacuna está haciendo más bien que mal.

Tailandia reunida el lanzamiento de Astrazeneca

Mientras los países se echan atrás, uno de ellos ha decidido reanudar el lanzamiento de la vacuna de Astrazeneca: Tailandia. Cuatro días después de suspenderla, un grupo de médicos ha decidido que la vacuna no producía coágulos, por lo que el primer ministro Prayuth Chan-Ocha y algunos de los miembros de su Gobierno se inocularán este martes.