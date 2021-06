La incidencia de los contagios entre jóvenes triplica a la media nacional

Parece indiscutible que a medida que avanza la campaña de vacunación son los sectores de la sociedad española que aún no están vacunados los que aglutinan un mayor riesgo de contraer la enfermedad. Con una incidencia media de 117,17 casos de Covid-19 por cada 100.000 habitantes, sorprende que en las últimas 24 horas los jóvenes españoles de entre 20 y 29 años muestren una incidencia media casi tres veces mas altas, con 293 casos.

En las últimas semanas se han vivido varios acontecimientos que van desde el macrobrote de Mallorca, que originó en pocos días más de 1.100 contagios registrados, hasta la celebración de festividades como San Juan, el fin de las mascarillas obligatorias en exteriores e incluso las fiestas con motivos del inicio del verano y el fin del curso académico, que podrían ser causantes de los más de 40 puntos de incidencia que han subido en esta franja de edad en las últimas horas.

Leer más: El Juzgado de Palma anula el confinamiento a los jóvenes que hayan dado negativo en covid

No obstante, no es la única franja afectada, y es que según la última actualización del Ministerio de Sanidad no solo la franja de los 20 a los 29 años está afectada de los repuntes, sino también la franja de los 12 a los 19. Cataluña presentaba anoche una incidencia de 404,32 casos por cada 100.000 contagios y una incidencia mayor a los 350 casos en la franja de 12 a 19.

Cataluña (554,8) es una de las comunidades autónomas que mayor incidencia muestra en esta franja (20 a 29), junto a La Rioja (459,6) o Cantabria, la más alta del Estado, cuya franja de edad de 20 a 29 presenta una incidencia superior a los 726 casos.

Números alarmantemente altos también en la franja de 12 a 19 con Cantabria (572,2) y Cataluña (469,8) de nuevo como las comunidades más afectadas junto a Melilla (438,6).

Debido a estos datos, todas las regiones españolas con la única excepción de Ceuta han salido de la nueva normalidad (incidencia menor de 50 casos por cada 100.000 habitantes) y han vuelto al riesgo medio de contagios (entre 150 y 250 casos de incidencia acumulada).

Cataluña, con más de 182 casos, se sitúa en el escenario de riesgo alto de transmisión junto a Cantabria (194,3) y Andalucía (162,9).

Cabe recordar, no obstante que estos son los datos medios, pero si se observa la media española en las franjas jóvenes, el riesgo de contagio basado en la incidencia media es extremo, con 293 casos por cada 100.000 habitantes.