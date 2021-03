Pere Aragonès no ve “motivos suficientes” para no ser investido este martes pero tampoco ve “ningún obstáculo” para llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya, que votará otra vez en contra del candidato de ERC.

“No lo mantengan por un tiempo indefinido, no generen más incertidumbre a la ciudadanía“, ha exigido a los de Carles Puigdemont, porque “las urgencias del país son muchas”. “Hay que superar la superioridad ideológica para construir una Cataluña en la que todos se sientan representados“.

A los comuns, Aragonès ha pedido que den “un paso hacia adelante” y le apoyen porque es más lo que tienen en común que lo que no, y con la CUP se ha comprometido cumplir el acuerdo al que han llegado con ERC.