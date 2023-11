¿Fin a la caja única de las pensiones? Sánchez cede al PNV la gestión económica de la Seguridad Social

El PSOE ha logrado obtener el apoyo del PNV para la reelección de Pedro Sánchez a cambio de completar el traspaso de las competencias que estaban contempladas en el Pacto de Guernica, entre las que se encuentra la transferencia al Gobierno vasco del Régimen Económico de la Seguridad Social.

En el acuerdo que firmaron Pedro Sánchez con el presidente del PNV Andoni Ortuzar se indica que “se procederá en los dos primeros años de legislatura a la negociación y a efectuar los traspasos correspondientes de las materias pendientes de transferencia según el listado acordado por los Gobiernos Español y Vasco en la legislatura anterior”.

En la conferencia de prensa que dio tras la firma, Ortuzar recordó que el Régimen Económico de la Seguridad Social está recogido en el estatuto que el País Vasco había aprobado en 1979, donde en su disposición transitoria 5ª se establece que se implementará en un marco unitario estatal, por lo que consideró que no alteraría el concepto de ‘caja única’ con que se maneja actualmente el sistema previsional español.

Más concesiones económicas del pacto

Otros acuerdos económicos, por ejemplo los relativos a la fiscalidad, cubren una ampliación del concierto económico y se acuerda la concertación de nuevos impuestos y los límites de deuda, fijados en la comisión mixta del concierto.

En seguridad, se refuerzan las competencias de la policía vasca (Ertzaintza) y su presencia y participación en ámbitos internacionales de seguridad.

Gracias a este acuerdo, Ortuzar ha anunciado que Navarra recibirá en el plazo de seis meses las competencias de I+D+i y la de becas.

“Y la resolución de problemas que afectan a muchos vascos, como los generados con las últimas modificaciones legislativas en cuanto al sistema de previsión social propio de las cooperativas”, dijo.

Como «broche simbólico», Ortuzar ha valorado que se haya alcanzado un acuerdo que reportará a las instituciones vascas 100 millones de euros en cuatro años para acometer el reto del euskera a nuevo universo digital.

Hacia el autogobierno

Ortuzar ha explicado que se crea una comisión para que cada seis meses se haga un seguimiento de los cumplimientos de estos acuerdos. «No es que no me fíe del presidente, pero por si esa palabra no se cumpliera.», ha dicho.

Para el presidente del PNV, el acuerdo alcanzado con el PSOE sienta las bases para negociar el autogobierno futuro, en un horizonte temporal máximo de dos años.