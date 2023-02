Sube la tensión entre el Gobierno y la misión europea de los fondos a horas de su llegada

Cuando apenas quedan unas horas para que lleguen a España los eurodiputados que tienen por objetivo examinar los fondos de recuperación en nuestro país, que tendrá lugar del 20 al 22 de febrero como adelantó ECONOMÍA DIGITAL, la tensión entre el Gobierno y la misión de la Eurocámara con la baja de la ministra Reyes Maroto, responsable de los principales PERTEs contemplados en los fondos Next Generation, de la agenda de trabajo.

La titular de Industria, Comercio y Turismo, y candidata del PSOE a la alcaldía de Madrid, ha informado finalmente que no participará en esta ronda de entrevistas. Maroto es la responsable máxima del diseño, por ejemplo, del PERTE del coche eléctrico, que el año pasado tuvo que reformularse dado que las grandes empresas automovilísticas amenazaban con retirarse y no se había suscrito más de un 25% del dinero inicialmente previsto. Maroto ha alegado problemas de agenda y ha pedido que nadie de su Ministerio le sustituya. Para cubrir este hueco, sin embargo, el Gobierno español ha propuesto una visita al Centro Nacional de Neurotecnología, proyecto financiado con el Plan Nacional de Recuperación.

Según varias voces consultadas, esta misión de examinadores está provocando «nervios» en el Ejecutivo español así como en las propias delegaciones de los partidos políticos y representantes institucionales de la Eurocámara, habituados a otro cariz de misiones, con menos foco mediático.

Hacienda afina la herramienta COFFEE

Hacienda, Economía y Seguridad Social serán, finalmente, los tres ministerios que visitarán los eurodiputados de la Comisión de Control Presupuestario. En estas últimas semanas, el Ministerio de Hacienda afina el funcionamiento de la herramienta COFFEE, la plataforma común de fondos europeos que ha puesto en marcha el Gobierno de España para controlar y coordinar el diseño y gestión de los proyectos impulsados con las partidas Next Generation. Los retrasos en su activación, la falta de información para su utilización por parte de las administraciones usuarias y, en general, la descoordinación definen un sistema que analizará la delegación de europarlamentarios de la Comisión de Control Presupuestario que encabeza la alemana Monika Hohlmeier y a la que se ha sumado recientemente Jorge Buxadé, jefe de la delegación europea de Vox en la Eurocámara.

Según la agenda de trabajo de la misión, a la que ha tenido acceso este medio, el encuentro con la ministra María Jesús Montero iniciará la jornada el martes 21 de febrero. En la reunión con la titular del ministerio de Hacienda se pondrá especial énfasis en «la protección de los intereses financieros de la UE, y más en particular al seguimiento y control de la implementación, a través del sistema CoFFEE».

El encuentro con Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital será el lunes por la tarde y con José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social será el martes 21 al mediodía.

Una misión pionera y con el foco político

Hay dos claves fundamentales en esta visita que la convierten en una misión de especial relevancia que está siendo, según las fuentes parlamentarias consultadas, verdaderamente complicada de gestionar a nivel institucional.

Se trata del primer examen sobre el terreno de fondos europeos que se realiza en un país comunitario, en el marco del plan de recuperación impulsado por la Unión Europea para la reactivación económica en el contexto postpandemia y de crisis energética por la invasión de Rusia a Ucrania. España, así, la primera misión de las tres que hay previstas en los primeros seis meses de 2023, las otras dos serán en los próximos meses en Francia y Hungría.

España fue fue seleccionada por ser el primer Estado miembro en recibir un pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), en diciembre de 2021, el principal pilar del Plan de Recuperación para Europa Next Generation. Asimismo, recientemente ha trascendido la evaluación del Tribunal de Cuentas Europeo que en su informe de auditoria anual de 2021 detecta problemas en el reparto de los fondos. En sus conclusiones previas, ha acusado al Gobierno español de «falta de claridad» en algunos hitos y ha reclamado, tanto a la Comisión como al Gobierno de España, un «calendario creíble» para «subsanar los errores y las lagunas detectados».

«El sistema de control de los fondos de la UE en este mecanismo no está tan establecido como en los programas de cohesión o agrícolas. España fue el primer país en recibir un pago de 10.000 millones de euros en 2021, en base a los hitos conseguidos. Como representantes de la autoridad de control presupuestario de la UE, queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE con este nuevo instrumento financiero«, ha señalado la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier, antes de la visita,según el comunicado remitido por el Parlamento Europeo.

«Queremos ver con nuestros propios ojos lo que se está haciendo a nivel nacional para proteger los intereses financieros de la UE» Monika Hohlmeier (PPE), jefa de la delegación de Control Presupuestario del Parlamento Europeo

«Queremos información sobre los sistemas existentes para el seguimiento y control del mecanismo, con especial atención a la auditoría, la prevención del fraude, la detección y la cooperación con las instituciones de la UE. En nuestro próximo informe de aprobación de la gestión presupuestaria de 2021, ya hacemos constar nuestras preocupaciones sobre la ausencia de metodología, la falta de transparencia y otras dificultades para que la UE verifique el uso de los fondos RRF. Estos aspectos pueden dejar a los gobiernos de la UE con mucha libertad y no garantizan que todos los fondos se utilizan bien en todos los Estados miembros», ha añadido la diputada alemana.

Jorge Buxadé de Vox se incorpora a la misión

La segunda razón que hace singular esta agenda es la clave política, de especial calado en el contexto de un escenario marcado por las citas electorales que se suceden en los próximos meses: municipales y autonómicas en 100 días y generales a finales de año, en la que cada partido busca rentabilizar los mensajes de agravio o beneficio del reparto de los fondos Next Generation por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Es por esto que todos los partidos políticos de la Eurocámara han estado especialmente vigilantes al diseño de la agenda, elección de las reuniones y composición del grupo de europarlamentarios. Según ha podido saber ECONOMÍA DIGITAL, Jorge Buxadé, Vicepresidente Primero Acción Política Vox y jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, se ha sumado recientemente a esta misión que ya integran un total de 10 eurodiputados, 5 titulares y 6 de los llamados miembros de acompañamiento o fuera de cuota.

Según fuentes consultadas, en los últimos días Buxadé se ha hecho miembro de la Comisión de Control Presupuestario de la Eurocámara y ahora mismo figura en su web como suplente. En esta condición, integra la misión de eurodiputados que viajan a España. Fuentes parlamentarias no puede concretar en este momento si el dirigente de Vox seguirá o no perteneciendo a esta comisión una vez pase este examen en España y la atención mediática derive a otro foco.

De esta forma, la misión, encabezada por la alemana del Partido Popular Europeo Monika Holhemeier, que en distintas declaraciones ha criticado la laxitud de la Comisión Europea en el control de los fondos destinados a España, se completa, como miembros titulares, con el portugués José Manuel Fernandes, también del PP europeo, la socialista española Isabel García Muñoz, vicepresidenta primera de la comisión de Control Presupuestario, y la también socialista italiana Catherina Chinicci, vicepresidenta segunda de la comisión, además de Buxadé.

En las misiones que las comisiones realizan a otros países es habitual que el grupo titular de europarlamentarios vaya acompañado de una serie de parlamentarios «fuera de cuota». En este caso, algunos de ellos pertenecientes a la comisión de manera habitual y otros procedentes de otras comisiones en las que también han abordado de cerca la gestión de los fondos europeos, caso de la diputada del PP Isabel Benjumea, que, en su condición de parlamentaria de la comisión de Desarrollo Regional, ha preguntado en reiteradas ocasiones a la Comisión Europea por la diligencia en el uso de los Next Generation por parte del Gobierno de España.

Completa este grupo de parlamentarios fuera de cuota la socialista Eider Gardiazabal, miembro de la Comisión de Presupuestos y suplente en la de Control Presupuestario, las diputadas Susana Solís y Eva María Poptcheva, de Ciudadanos, y el diputado Ernest Urtasun, diputado de la Izquierda Plural de la cámara europea y miembro de la comisión de Economía.

La gestión andaluza de los fondos europeos, en la picota

Además de con cuatro ministerios y varias patronales, entre ellas la del coche después del fiasco del PERTE del coche eléctrico, la misión de la comisión de Control Presupuestario tiene previsto iniciar la agenda de trabajo el próximo lunes con una reunión con los responsables de haciendas de cinco comunidades autónomas: Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Aragón y Andalucía. De las cinco, todas se examinan en las urnas el próximo 28 de mayo salvo Andalucía, que ya revalidó el Gobierno para el PP el pasado 19 de junio.

Según adelantó este medio, en el caso de Andalucía, fue la propia consejera Carolina España, responsable de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, la que, una vez conocida la intención de la Eurocámara de visitar España, solicitó por carta reunirse con los eurodiputados. Se da la circunstancia de que recientemente la Cámara de Cuentas de Andalucía ha puesto en cuestión el nivel de ejecución de la Hacienda andaluza de los fondos europeos.

La @CamaraCuentas ha finalizado su informe de "Fiscalización sobre las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia"

– Informe: https://t.co/iXR7sJZ6Fs

-Resumen: https://t.co/lLRGNBpatb#auditoria pic.twitter.com/XJFUYy2vNa — CCuentas Andalucía (@CamaraCuentas) February 7, 2023

El informe denuncia que la Junta de Andalucía sólo ejecutó un 10,37% de los fondos europeos Next Generation en 2021 y un 4,99% a fecha de mayo de 2022, la totalidad de esta gestión corresponde a la anterior legislatura en la que Juan Bravo, hoy a tiempo completo en Génova como gurú económico, era el consejero de Hacienda.

Este organismo critica que el Gobierno andaluz no haya elaborado manuales que coordinen la aplicación de los criterios para todas las entidades que gestionan y ejecutan los fondos europeos. Dicho informe no fiscaliza el destino de los fondos europeos pero sí los medios y recursos puestos por la Junta para poder aprovechar los fondos Next Generation que, a fecha de 31 de mayo de 2022, ascendían a 3.610 millones de euros. Unos fondos gestionados en su mayoría por las Consejerías de Fomento, Desarrollo Educativo, Igualdad, Hacienda y Agricultura.

Tras conocer este informe de la Cámara de Cuentas, la Junta ha manifestado que ya ha activado el 40% de los 4.000 millones de euros de los fondos europeos asignados en total por el Gobierno de España a Andalucía.