Torrent reclama al Gobierno más recursos de los fondos europeos para Seat

El consejero de Economía y Empresa de la Generalitat de Cataluña, Roger Torrent, ha reclamado al Gobierno más recursos de los fondos europeos a Seat. Y ha dejado bien claro: «No solo nos jugamos el futuro de la marca, sino el futuro de toda la cadena de suministros».

Tras destacar que la automoción es uno de los sectores puntales de la economía catalana, en el acto ‘Reindustrializemos Cataluña’ organizado por Barcelona Tribuna de Amigos del País, Torrent ha indicado: «Entendemos la actitud de Seat ante la distribución decepcionante del Perte del vehículo eléctrico y conectado y que solo se haya ejecutado el 30% del Perte».

No obstante, ha mostrado su satisfacción y tranquilidad por la apuesta de Seat por Cataluña y la planta ubicada en el municipio barcelonés de Martorell como sede de fabricación de vehículos en los próximos años. Así, ha subrayado la importancia de «retener la cadena de valor en Cataluña» y que, para ello, se necesitan palancas para poder concretar inversiones.

Reindustrialización de los terrenos de Nissan

Sobre la reindustrialización de los terrenos que Nissan había ocupado en la Zona Franca de Barcelona, Torrent se ha mostrado convencido de que «irá bien» y ha recordado que Silence ya está instalada.

Ha apuntado que la de Chery no es la primera propuesta que llega del sector asiático de la automoción para estos terrenos y ha asegurado que la Generalitat «siempre» está atenta a posibles inversiones extranjeras en Cataluña, pero que deben coincidir los ‘tempos’.

Traspasar la gestión de los fondos del Perte del coche eléctrico a Cataluña

En esta línea, Torrent se refirió también ayer al reparto de los fondos del Perte del vehículo eléctrico conectado y reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez el traspaso a Cataluña de la gestión de los fondos. El titular de empresa y empleo en Cataluña subrayó que no «cumple ni las expectativas creadas por las empresas ni las de la Generalitat de Cataluña».

«Cataluña debe poder gestionar los recursos de los Next Generation de la automoción en un proceso de cambio que es primordial no solo por el presente, sino que explicará el peso que este sector económico tendrá en el futuro«, señaló el consejero durante la presentación de las nuevas ayudas del Fondo Tecnológico enfocado a impulsar la transformación digital de los comercios con los fondos Next Generation EU.

La ministra de Industria, Reyes Maroto, saluda a trabajadores en las instalaciones de la fábrica de Ford en Almussafes. EFE/ Kai Forsterling

A su juicio, el Ministerio de Industria ha repartido una cantidad escasa a proyectos que deben ser los protagonistas de la transformación del sector automovilístico eléctrico y que son importantes para Europa, por lo que evidenció la «preocupación» del Govern sobre la gestión del Gobierno.

Así, el consejero explicó que «no tiene ningún sentido que los proyectos empresariales que deben ser el motor de transformación del sector estén infrafinanciados» ni que «exista un despliegue de solo un 30% de unos recursos disponibles que son importantísimos y sobre los que Europa ha hecho un esfuerzo muy importante por ayudar a la industria”.