Trias entierra el espíritu Colau en Barcelona con un acercamiento al Rey en el Cercle

Xavier Trias se ha pasado la campaña –y la precampaña– tratando de mostrarse como lo opuesto a Ada Colau. Dos días después de ganar las municipales, quiso reforzar ese posicionamiento y actuar ya de alguna manera como alcalde, en el sentido institucional, e hizo su primera aparición pública tras las elecciones en la reunión del Cercle d’Economia, donde se rodeó de empresarios, exalcaldes y saludó al Rey Felipe VI. Ruptura total con el estilo Colau.

Trias fue este martes a la reunión anual del Cercle pese a no tener protagonismo en la agenda. Llegó y al instante fue rodeado por empresarios y socios de la institución que preside Jaume Guardiola, incluido el propio exbanquero, que querían saludarle. Josep Sánchez Llibre fue de los que más tiempo habló con el candidato de Trias per Barcelona, la marca que se inventó para esconder la de Junts per Catalunya.

Siguiendo con su papel institucional, Trias también dedicó un rato a hablar con otros dos exalcaldes de Barcelona, los socialistas Joan Clos y el que fue su inmediato predecesor, y a quien derrotó en las urnas, Jordi Hereu. Ambos mostraron buena sintonía con el de Junts e incluso Clos estuvo buscando el saludo con Trias.

Cambio de estilo absoluto respecto a Colau, que estuvo el lunes en el acto inaugural por obligación, terminó y salió corriendo sin hablar a los medios y ni compartir parecer ni siquiera con los socios. Trias, claro está, aprovechó para hacer declaraciones e insistir en que es el ganador de las elecciones y quiere ser alcalde de Barcelona para cambiar el rumbo de la ciudad.

El que fuera alcalde entre 2011 y 2015, y que probablemente repita ahora, se quedó luego a la entrega del premio al alcalde de Varsovia, presidido por el Rey Felipe VI, y aprovechó para saludar al monarca. Pero puede que los términos sean intercambiables: que fue a saludar al Rey y aprovechó para asistir a la entrega del premio.

Xavier Trias saluda a Pere Aragonès. Imagen: Cercle d’Economia

No fue casualidad que apareciera en la pausa del café previa al acto que iba a ser presidido por Felipe de Borbón. De esta manera, se podía quedar y provocar el saludo con el monarca para mostrarse ante los empresarios como una opción responsable institucionalmente. Eso sí, lo hizo fuera del paseíllo del Rey para que fuera algo más discreto. De nuevo, cambio radical respecto a la Colau de los desplantes a la monarquía.

Que Trias se puso entre ceja y ceja mostrarse ya como alcalde, responsable institucionalmente, se mostró de nuevo más tarde. A la hora del almuerzo se ausentó pero volvió antes de las 20 horas para estrechar la mano de Pere Aragonès y asistir a su conferencia y diálogo con Jaume Guardiola. También habló con algunos consejeros del Govern, el ministro José Luis Escrivá y un largo rato con Artur Mas. El expresident fue al Cercle a escuchar a Aragonès y, de paso, dejarse ver con Trias.

El martes de Trias no solo contrasta con la forma de actuar de Ada Colau sino también con la discreción con la que está viviendo estos días Jaume Collboni, que quiere ser alcalde pese a no haber ganado las elecciones. El socialista vive escondido y no ha acudido a la reunión del Cercle ninguno de los dos días pese a contar con una amplia representación del PSC: Salvador Illa, Raquel Sánchez, José Montilla, Antoni Siurana, Maurici Lucena, Marc Murtra, además de los exalcaldes Joan Clos y Jordi Hereu.

El empresariado confía que Trias pueda ser alcalde y, de hecho, cada vez parece más difícil que no sea así y que Collboni logre una mayoría alternativa. Colau le apoyará, pero ERC no parece dispuesto a hacerlo y el PP no lo hará, según han explicado fuentes del partido a Economía Digital. Como dijo Daniel Sirera este lunes, “con los Comuns ni a tomar café”, pero las fuentes consultadas añaden que no apoyarán ni un gobierno de Collboni en solitario, porque tendría el apoyo de Colau y éste no será gratis.