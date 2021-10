TV3 solo dedica 38 segundos a informar de la aparición de los Pujol en los Pandora Papers

La portavoz del PSC en la Comisión de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Beatriz Silva, ha denunciado este viernes en el Parlament que TV3 sólo dedicó 38 segundos en un solo Telenotícies para explicar que la familia Pujol –cinco de sus siete hijos– aparece en los llamados Papeles de Pandora o Pandora Papers.

“El expresidente Jordi Pujol apareció en los Papeles de Pandora (PdP) y solo se ha informado 38 segundos en uno de los dos Telenoticias. ¿Es normal que la televisión pública no dé cobertura al hecho de que una persona que ha tenido el cargo de representación más alto de Cataluña durante 23 años aparezca los PdP?. ¿Cuándo informará TV3 de esto?”.

Leer más: Los Pujol ingresaron 7 millones en efectivo en Andorra tras destaparse sus cuentas en Suiza

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, ha eludido la cuestión del tiempo y ha defendido que los medios públicos no están “blanqueando, ni tapando” la información relativa a Jordi Pujol donde aparecían cinco de los siete hijos. Además, ha locutado rápidamente la noticia, que recogía la transferencia de 7 millones de euros de Suiza a Andorra.

“Usted lo que quiere es dictar la noticias, y usted aquí lo que hace es de diputada, no de periodista”, le ha reprendido Llorach a la parlamentaria socialista. Silva, aprovechando un turno de intervención posterior, le ha replicado que hace “su papel” como portavoz y le parece “pertinente” preguntar sobre si el trato informativo merece más de 38 segundos.

El coste de Rahola en ‘FAQS’ seguirá en secreto

Silva y Llorach también se han reprendido sobre las retribuciones que recibe Pilar Rahola y que la CCMA no ha puesto a disposición del PSC con el pretexto de que Mediapro –empresa productora del FAQS de TV3– se escuda en protección de datos privados para negarse a ello.

La diputada socialista le recuerda que el dinero que recibe Mediapro es 100% público para la producción de este programa de TV3, y que el contrato firmado entre la CCMA y el magnate audiovisual Jaume Roures permiten al ente de la televisión y la radio públicas requerir información y, “extraordinariamente”, ordenar auditorías “si no las tuviera”.

Silva le recuerda que Mediapro se gasta 250.000€ en colaboradores, pero no se sabe al detalle en qué se lo ha gastado: “¿Está dispuesta a saltarse la ley para que no se sepa lo que la televisión pública paga a la señora Rahola?”. “No nos hemos saltado la ley, no nos la saltamos nunca, toda la contratación es transparente y pública”, le ha reprendido Llorach.

La presidenta en funciones de la CCMA le ha contestado que cuando los colaboradores dependen directamente de los medios públicos, siempre se puede revisar tanto el contrato como el importe, cosa distinta en la externalización a medios: “Cuando se trata de la contratación su ámbito privado y fruto de las negociaciones es otro ámbito”.

En el texto remitido por escrito al PSC, Roures consideró que no tenía obligación de hacer pública la información, puesto que la relación con la CCMA es comercial “proveedor-cliente”: “El precio que se establece por contrato es la contraprestación por la producción de programa y la cesión de derechos de propiedad intelectual sobre el mismo a favor de la CCMA”.