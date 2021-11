TV3 desobedece el informe del CAC que insta a la televisión a corregir su deje independentista

La televisión pública de Cataluña no tiene previsto dar cumplimiento al informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), el órgano regulador de TV3 y Catalunya Ràdio, que por primera vez en su historia criticó la falta de pluralidad de los medios autonómicos e instaba a corregir el deje independentista en su producción audiovisual.

Un documento histórico que se produjo a principios de septiembre, gracias al cambio de mayorías que se registraron en el seno del CAC con la dimisión de Yvonne Grilley, que pasó a ser directora general de asuntos religiosos. Desde entonces, los dos consellers críticos del órgano audiovisual se imponen a la posición del presidente del órgano, Roger Loppacher, afín a Junts.

El informe exige a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) “corregir, con la mayor diligencia posible, la situación de desequilibrio generada, mediante producción propia, la corproducción o la compra de derechos de emisión de documentales o reportajes, para dar cumplimiento a las obligaciones inherentes al servicio público y previstas en el libro de estilo”.

Una producción decantada a favor del ‘procés’

Una diligencia exigida por el informe que no se ha producido, puesto que TV3 no ha contratado, de momento, ningún contenido audiovisual que compense la gran cantidad de documentales y reportajes a favor del procés. La dirección de la cadena se escuda en que nadie les ha ofrecido un contenido de calidad suficiente para ser emitido.

Hasta el informe, TV3 no ha tenido pudor a la hora de comprar supreproducciones afines al independentismo, sobre todo a las productoras de Mediapro. El caso más paradigmático fue la serie-documental de ocho capítulos ‘El Judici’ de TV3, que le costó al ente público 440.000€, y donde 38 de los entrevistados eran favorables a los presos, frente a solo 3 críticos.

La cuestión se planteó en la pasada sesión de control de la CCMA en el Parlament. La diputada socialista Beatriz Silva exigió a la presidenta del ente público, Núria Llorach, qué se había hecho desde septiembre para dar cumplimiento al informe del CAC: “Es TV3 quién tiene que encargar o producir contenido para dar cumplimiento de su misión de servicio público”.

Llorach: “Coincide al 100% con el voto particular”

Llorach ha atacado el acuerdo, al considerarlo de parte e ideológico, aunque a título personal ha defendido que “coincide al 100% con el voto particular que emitió el presidente del CAC”. Además, ha delegado cualquier responsabilidad del contenido que se emite en la televisión pública en la decisión última del presidente del ente, Vicent Sanchis.

Silva le criticó a la dirección de la televisión pública que sigan “lo que dice un voto particular y no el acuerdo”. Además, criticó que los medios autonómicos dieran cobertura dando visibilidad al voto particular y a Loppacher, frente a lo nuevo del mencionado informe: que era el primero crítico con la fala neutralidad de TV3.

La presidenta del CAC justificó que era la primera vez que Loppacher perdía una votación y votaba diferente a la mayoría del órgano de gobierno. “Los servicios informativos de televisión y de radio lo consideraron noticiable, y por eso le dieron esta cobertura“, ha explicado.