Unidas Podemos pide que Juan Carlos I dé explicaciones si vuelve a España

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha pedido este lunes, con motivo del 43 aniversario de la Constitución, que el Rey emérito, Juan Carlos I, comparezca ante los tribunales y la sociedad española para “dar explicaciones” si vuelve a España.

“Le pediría al Rey Felipe VI que si invita a su padre a volver a casa por Navidad no sea solo para comer turrones, sino para dar explicaciones ante la sociedad“, ha declarado Asens ante el Congreso de los Diputados porque considera que “en una sociedad democrática no es de recibo que un exjefe del Estado pueda tener carta blanca para delinquir impunemente. Tiene que rendir cuentas ante la sociedad, ante los tribunales y ante este Congreso”.

En esta línea, Asens ha argumentado que todos los españoles son iguales ante la Ley, según reza el artículo 14 de la Carta Magna.

También ha hecho un llamamiento a la sociedad española a movilizarse para poder alcanzar reformas de la Constitución porque “si la calle no presiona para reformar la Constitución, eso no va a suceder. Hasta que eso no suceda, hay que acatar la Constitución”.

Leer más: El PP acusa al PSOE de querer cambiar la Constitución sin su visto bueno

También ha querido pedir al Partido Popular que desbloquee el nombramiento de nuevos jueces para poder sustituir a los miembros del actual Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva ya tres años caducado. En esta línea, ha exigido a la formación que lidera Pablo Casado que “cese su comportamiento sedicioso” y “respete las reglas del juego democrático, el mandato de las urnas y la propia Constitución”.

Por su parte, el líder de Más País, Íñigo Errejón ha publicado a través de su cuenta de Twitter que considera necesario llevar a cabo una actualización de la constitución Española, ya que cree que hay que “blindar los derechos sociales e incorporar derechos medioambientales“.

Hablar de la Constitución hoy es hablar de actualizarla: para blindar los derechos sociales y para incorporar los derechos medioambientales. Debemos cuidar del planeta, de las personas y del tiempo y nuestras leyes no pueden quedarse atrás #6Diciembre — Íñigo Errejón (@ierrejon) December 6, 2021

Crítica con la actual Carta Magna se ha mostrado también la ministra de Derechos sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, quien considera que ha quedado demostrado que “sus artículos más difíciles de llevar a la práctica son precisamente los más sociales”.