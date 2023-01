Villacís, acorralada: solo Feijóo le abre la puerta tras el rechazo de Ayuso y Almeida

La búsqueda de opciones que está llevando a cabo la actual vicealcaldesa de Madrid y mayor activo electoral de Ciudadanos, Begoña Villacís, para asegurarse un porvenir político tras las elecciones municipales de mayo se ha visto muy reducida en tan sólo unas horas. Porque, según aseguran fuentes de la dirección nacional del PP, tan sólo hay una persona que le abre las puertas del partido. Precisamente, es su presidente, Alberto Núñez Feijóo, pero si lo que desea Villacís es concurrir en una lista por Madrid, la voluntad del popular no es suficiente: la última palabra la tiene Isabel Díaz Ayuso, en calidad de presidenta de la organización a nivel autonómico.

En Génova son tajantes cuando se les pregunta al respecto en privado. Villacís es «talento» y siempre se muestran abiertos a incorporarlos, pero el núcleo duro alrededor de Feijóo trasmite la misma idea que el líder le ha dejado claro a su baronesa: en lo que a Madrid supone, no interferirá. Él sólo incorporaría y movería ficha por la dirigente naranja en el caso de que deseara sumarse «sin condiciones y como una más» a las listas del Congreso o del Senado en el mes de diciembre.

Así, y con esa promesa de Feijóo -algo que ya mencionó nada más hacerse con la presidencia popular, para sanar heridas en un asunto, el intervenir las listas, que había abierto zanjas a nivel provincial y regional bajo la presidencia de Pablo Casado-, le da pista libre a Ayuso, que ya dejó muy clara su intención este lunes de no estar por la labor, tal y como había informado Economía Digital unos días antes. Fuentes de Génova consultadas por este periódico dudan de que efectivamente Villacís merezca la pena. De hecho, no es que crean que no sume, sino que, directamente, multiplica por cero.

Ni Ayuso ni Almeida, por la labor

Desde la dirección del partido admiten, cuando se les cuestiona en privado, el callejón sin salida en el que se encuentra la vicealcaldesa, que, en cuestión de unos días, ha quemado todo su capital político al negociar su salto al PP, por un lado, de manera poco clara y tras haber ganado hace apenas dos semanas las primarias para la refundación de Ciudadanos, sin querer contar con nadie del PP madrileño en la operación. Isabel Díaz Ayuso la ha vetado, afirman las fuentes consultadas, y el propio José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Madrid, tampoco la quiere, porque su relación se deterioró hace ya muchos meses y sabe que no la necesita.

Ayuso no se ha mostrado tibia en ningún momento al respecto. «Lo mejor de Ciudadanos ya se vino conmigo en 2021», zanjó este lunes. De hecho, la baronesa no ha hecho por esconder en ningún momento la falta de sintonía con Villacís tras la crisis vivida con Ignacio Aguado en 2021 en la Comunidad de Madrid y donde la vicealcaldesa se situó con el que, por entonces, era vicepresidente en su maniobra para intentar ganar poder en el Gobierno que ella lideraba. Así, y, aunque ha evitado cerrarle la puerta de manera definitiva, sí ha dejado ver que ese movimiento no le parece el más adecuado. «Ya vinieron conmigo diputados, directores generales, viceconsejeros incluso dentro de mi consejo de Gobierno. Esa unión del centro-derecha en Madrid ya está en marcha desde hace años».

El callejón sin salida que aprecian en Génova que vive Villacís parece de difícil solución, porque las fracturas ya traspasan no sólo a su equipo más cercano de colaboradores en el Ayuntamiento, sino que la dirección nacional de Ciudadanos, con la que este lunes la vicealcaldesa tenía una reunión y les dejó plantados, la ha aislado y el tiempo no juega a su favor. No sólo porque intenta meter la cabeza en las listas populares, sino que también descarta, por el momento y en un atípico ejercicio de contorsionismo, mantenerse en liza para liderar la lista de Ciudadanos, planteándolo todo como «una opción más», aunque se haya reunido para ello con el PP.

Las primarias de Cs

De momento, la nueva dirección naranja ya ha aclarado, compromiso escrito mediante, que no se integrará en el PP. Eso significa que han de nombrar a sus propios candidatos para mayo, y el proceso electoral requiere que se haga antes de que termine febrero. Las inscripciones para las primarias de Cs arrancan el día 4 y se extienden hasta el 6. Fuera de esas fechas, sus opciones en el maltrecho partido naranja estarían eliminadas.

Desde el PP ven muy difícil que Villacís pueda volver atrás tras haber dado este paso. Determinados colaboradores destacan la dificultad de haber desarrollado el trabajo con ella en el Ayuntamiento, no sólo con los populares sino también con los concejales naranjas, que también podrían dar el paso de presentarse a las primarias y disputárselo a Villacís, si también concurre.

Públicamente, Almeida despeja el balonazo. «No tengo ninguna noticia ni conocimiento de ninguna intención de la vicealcaldesa», adujo el alcalde este lunes. Pero el puenteo de Villacís al propio Almeida, primero -por la lógica de compartir Gobierno aunque el alcalde no tenga potestad de nombrar a sus acompañantes en el ticket electoral-, y Ayuso, después, sólo la dejan con una opción: la oferta de Feijóo, que ya denegó en alguna ocasión y que ahora no vendrá con trato de favor ninguno.