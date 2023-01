Villacís alimenta candidaturas con el PP dos semanas después de ganar para refundar Cs

Apenas dos semanas después de que se certificara la refundación de Ciudadanos en una Asamblea que ratificó la candidatura de Patricia Guasp y Adrián Vázquez apoyada por las caras más visibles del partido, Inés Arrimadas y Begoña Villacís, la segunda, actual cargo municipal más relevante de la formación naranja, ha reclamado que su partido dé un paso adelante, de manera colegiada, y «ejerza el liberalismo» para dar «la libertad» a los cargos de Cs de toda España para sondear ir en una lista conjunta junto al Partido Popular.

Tras una información adelantada por El País en la que se desvelaba la disposición de Villacís de valorar convertirse en una «corriente» dentro del PP, integrándose en sus filas pero como una voz disidente, la actual vicealcaldesa de Madrid ha admitido en un vídeo que, efectivamente, esa es su intención: que la nueva dirección de Cs dé su plácet a sus cargos para que puedan decidir si concurren junto a los populares en las elecciones autonómicas y municipales del mes de mayo.

«Hay que buscar la manera más inteligente de concurrir a las elecciones. Hay compañeros que entienden que es mejor contar con nuestras siglas, hay otros que en su municipio quieren crear una plataforma. Hay muchas formas. Lo importante es salvar el centro político. Hay que escuchar a quienes conocen su pueblo, su ciudad y sus vecinos», ha afirmado Villacís. Pero no se ha quedado únicamente ahí.

Al PP no le sientan bien sus palabras

La mayor cara visible de Ciudadanos tras Arrimadas y su mayor representante a nivel institucional y público ha insistido en que su opción pasa por la supervivencia del «liberalismo», ya sea dentro del PP o fuera. «Mi opción es que en la próxima cita electoral lo más inteligente sería ejercer como partido liberal, darle libertad a los municipios para que ellos decidan cuál es la manera más inteligente para concurrir en esos municipios».

«No hay nada. Y ni nada que comentar. No estamos en eso»

En las filas populares no han sentado bien esas palabras. A nivel nacional, fuentes de la dirección en conversación con Economía Digital se esmeran en dejar claro que, aunque estén abiertos «al talento», siempre es con condiciones. «Aquí no hay ninguna corriente posible, sólo hay un proyecto, el de Alberto Núñez Feijóo«, insisten. Lo cierto es que el fichaje de Villacís es uno de los objetivos del líder popular, pero sin condiciones, y, sobre todo, como una más, dado que ya hubieron ofertas en el pasado y esas condiciones de igualdad no se van a volver a dar.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. EFE/ Zipi

De hecho, la dirección popular recuerda que la potestad para formar las listas «ganadoras» en las elecciones municipales y autonómicas es cosa de los partidos en los territorios, más allá del consenso con Génova para designar a los cabeza de lista, que ya están presentados en todas las capitales de España. En el PP de Madrid, consultados por este periódico, se muestran taxativos: «No hay nada [en marcha para una posible incorporación de Villacís]. Y ni nada que comentar. No estamos en eso», zanjan.