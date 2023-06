Vodafone tira la casa por la ventana y regala un móvil: esto es lo que debes hacer

Vodafone España, una de las principales empresas de telecomunicaciones del país, ha lanzado una atractiva campaña de verano para cautivar a nuevos clientes y fidelizar a los actuales.

La estrategia se centra en ofrecer regalos y beneficios, especialmente la entrega gratuita de smartphones, a aquellos que cumplan con ciertos requisitos relacionados con la contratación de servicios.

La campaña, que inició el 5 de junio de 2023, brinda a los nuevos clientes la oportunidad de seleccionar un smartphone de su elección de entre una amplia variedad de marcas y modelos.

Leer más: Vodafone tira los precios con Lowi con 10 GB de móvil

Desde teléfonos básicos hasta dispositivos de última generación, Vodafone busca satisfacer las necesidades y preferencias individuales de cada cliente.

Requisitos

Para poder obtener el smartphone gratuito, los interesados deben cumplir una serie de requisitos y condiciones. En primer lugar, es necesario tener contratada una línea de teléfono móvil con Vodafone. Además, se debe contratar una tarifa Móvil y Fibra Hogar incluida en la promoción. Algunas de las opciones de tarifas disponibles son Vodafone One Ilimitada Max, Vodafone One Ilimitada Dúo y Vodafone One Hogar Ilimitada, cada una con su respectivo precio mensual.

Los clientes de Vodafone pueden elegir libremente el modelo y la marca de smartphone dentro del catálogo ofrecido. EFE/Andy Rain

Adicionalmente, Vodafone ofrece un descuento de 120 euros para aquellos clientes que decidan comprar un smartphone de su catálogo. Esta promoción de descuento estará vigente hasta el 31 de julio, brindando a los usuarios la posibilidad de adquirir un dispositivo a un precio reducido.

Una vez que los requisitos mencionados se cumplen, los clientes de Vodafone pueden elegir libremente el modelo y la marca de smartphone dentro del catálogo ofrecido por la compañía.

La selección de dispositivos abarca una amplia gama de funcionalidades y características para adaptarse a diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. Algunos ejemplos de los modelos disponibles: