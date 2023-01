Vox amenaza con romper el Gobierno en CyL si el PP no cumple con el plan antiaborto

Mientras el PP espera que pase pronto la polémica del plan antiaborto en Castilla y León, Vox aprovecha la situación para marcar perfil electoral. Los de Santiago Abascal han amenazado con salir de la Junta si los populares incumplen los acuerdos de Gobierno, que pasan por obligar a los médicos a ofrecer a las mujeres la opción de escuchar el ladito del feto entre la sexta y la novena semana de embarazo.

«Exigiremos que se cumpla lo acordado. Eso está pactado y esperamos que la consejería de Sanidad emita la orden en los próximos días», ha asegurado el secretario general del partido, Ignacio Garriga. «No daremos ni un paso atrás», ha agregado en una entrevista en La 2.

Garriga ha respondido así al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, quien este lunes desautorizó a su socio de Gobierno en Castilla y León al aseverar que no se modificará el protocolo de actuación sanitaria. «Si no se cumplen los acuerdos de gobierno, este y muchos otros, tendremos que hacer balance y revisar si seguimos en el Gobierno. No hemos entrado en el gobierno para hacer lo mismo que hacían otros. Hemos venido a demostrar que lo que promete Vox se cumple», ha afirmado el líder de Vox en Parlamento de Cataluña.

Sin embargo, no ha dado detalles de cuándo se realizará este balance para decidir su continuidad en el Ejecutivo regional. Garriga confía en no tener que llegar a tomar la decisión y que la orden de su plan antiaborto se emita en los próximos días. «Quiero ser positivo y quiero creer que en el PP son gente de palabra», ha afirmado. Pero también le ha lanzado un dardo: «El PP, cuando las terminales mediáticas de la izquierda presionan, se arruga. Son un verdadero chollo para el PSOE. Le han permitido a Sánchez cosas como asaltar el poder judicial o aprobar la ley trans».

El Gobierno de Sánchez podrá declarar incompetente a la Junta

Y mientras Vox espera el beneplácito del PP, el Gobierno de Pedro Sánchez se prepara para lo peor y toma medidas contra la Junta de Castilla y León. El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que podrá declarar la incompetencia al Ejecutivo autonómico en caso de que vulnere o menoscabe la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

Según ha informado la Secretaria de Estado de Comunicación, este requerimiento a la Junta de Castilla y León «incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla». La Junta tiene un plazo de un mes para responder.

«Sánchez miente», ha criticado Garriga. «Su comunicado es un absoluto sinsentido. La ley permite el protocolo que hemos anunciado», ha aseverado. Incluso ha ironizado sobre este asunto: «Qué malos somos, que queremos informar a las mujeres para que ellas decidan libremente. Qué terrorífico ofrecer a las mujeres la posibilidad de escuchar el latido de su hijo«. «Vamos a defender la vida, vamos a potenciar la familia y la cultura de la natalidad», ha concluido.