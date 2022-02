Vox se plantea apoyar la comisión de investigación que pide el PSOE para esclarecer el caso Ayuso

Las reacciones ante la noticia del posible espionaje a Isabel Díaz Ayuso por parte de la cúpula nacional de Génova no paran de sucederse. Así, la secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha considerado este jueves que el presunto caso de “corrupción y espionaje” entre la dirección del PP y la presidenta de Madrid es “deleznable”, según los indicios, y tiene que ser “investigado hasta el final”.

Además, Olona ha instado en una rueda de prensa en el Congreso a un “esclarecimiento absoluto”, para el que no ha descartado que su partido apoye en la Asamblea de Madrid que se abra una comisión de investigación parlamentaria que ya ha pedido el PSOE. La diputada de Vox ha preferido no opinar acerca de si este caso puede beneficiar a su partido y, al respecto, ha dicho que nunca haría una valoración de ese tipo porque se trata de “una cuestión de regeneración democrática”.

Como se mencionaba al principio del artículo, esta no ha sido la única reacción provocada a raíz de las acusaciones hacia el Partido Popular de espionaje. Por ejemplo, otra personalidad política que se ha sumado a las críticas al PP ha sido la diputada y ex portavoz parlamentaria del partido, Cayetana Álvarez de Toledo.

Ella cree que la dirección nacional de su partido tendría que haber acudido a la Justicia a raíz de sus indicios sobre irregularidades en un contrato de la Comunidad de Madrid, en vez de “utilizar métodos verdaderamente sucios, propios de un vertedero”. Así, en declaraciones a la prensa en los pasillos del Congreso este jueves, Álvarez de Toledo ha subrayado que “lo decente y razonable” si Génova hubiera tenido “indicios” de que “el entorno” de “un líder o compañero del partido” ha cometido “un acto que no es correcto”, hubiese sido “haberlo puesto en manos de la Justicia y no iniciar investigaciones por cuenta propia”.



La ex portavoz del PP en la Cámara Baja se ha referido con esas palabras a la presunta investigación que la dirección del PP ha hecho desde octubre acerca de un contrato de 1,5 millones de euros relacionado con Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Asimismo, Álvarez de Toledo cree que el presidente del PP, Pablo Casado, tiene que ofrecer “una explicación pormenorizada”.

“Contenidos tan rocambolescos y sorprendentes que requieren una explicación”

Por su parte, uno de los barones del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, al ser preguntado sobre este asunto, dice que “en este momento no estoy para comentar esto, porque lo desconozco y porque el partido lo ha desmentido en un comunicado”. Aun así, en una entrevista en Onda Cero ha declarado que piensa que “la noticia tiene contenidos tan rocambolescos y sorprendentes que requieren una explicación”.

“Me cuesta creer algunas de las cuestiones y me parece absolutamente sorprendente que alguien contrate a un detective para dar una factura cuando las administraciones públicas tenemos que colgar las facturas en el portal de transparencia”, asegura Feijóo.