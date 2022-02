Ayuso ataca a Casado por el espionaje: “Es lo peor que se puede esperar de los políticos”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado de “cruel e injusto” el supuesto espionaje de la Dirección Nacional del Partido Popular por un presunto contrato que se habría adjudicado a su hermano de forma irregular, y ha apuntado directamente a Pablo Casado: “Es lo peor que se puede esperar de los políticos”.

“Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de una forma tan cruel contra mi”, ha defendido Ayuso en una rueda de prensa sin preguntas desde la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. La presidenta ha sido tajante: “Si hubiera querido atacar a mi partido habría contado todo lo que sabía durante meses”.

La portavoz, que ha retado a la Dirección Nacional del PP a demostrar las irregularidades que pretendían demostrar con el supuesto dosier, arremete contra el entorno de Casado, al que acusa de querer derribarla: “Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga mi partido porque me quiero presentar al congreso del PP de Madrid es insensato”.

Comparecencia de Isabel Díaz Ayuso tras el supuesto caso de espionaje de la Dirección Nacional del PP

“Si dirigentes del PP quisieran aclarar algún contrato solo tenían que pedirlo ya que todos están en el portal de Transparencia. El hecho de preparar un dosier no era para buscar ninguna verdad, sino para desprestigiarme personal y políticamente. El contrato al que se refieren, que será entregado por los servicios de prensa de la Comunidad, y como verán no hay nada ilegal en él”.

Ayuso ha defendido su integridad y la de su familia: “Ni mi gobierno ni yo hemos intervenido para adjudicar ni ese ni ningún otro contrato a nadie de mi entorno. Mi hermano lleva trabajando en el sector sanitario 26 años, mucho antes de que yo entrara en política, y animo a que alguien demuestre que me he movido para beneficiarle o a alguien de mi entorno personal”.

“Yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado”

“La operación es de 2021, de abril, pero yo me enteré por el presidente de mi partido, Pablo Casado, cuando en septiembre fui a su despacho para hablar de la situación del partido y del congreso y pensaba que era ilegal. Me dijo que el dossier se lo habían filtrado desde Moncloa”, ha explicado Ayuso sobre como descubrió el supuesto espionaje contra ella.

La presidenta, que asegura que se enteró de esta operación en Génova, ha dado credibilidad a las palabras de José Luis Martínez Almeida, que ha negado cualquier implicación con esta operación, y que ha asegurado que le consta que un detective tuvo un contacto con un empleado de la Empresa Municipal de Vivienda, aunque de momento “no disponemos de ninguna prueba”.

“Yo he actuado con absoluta lealtad con el alcalde y además me creo sus palabras porque en este tiempo los dos no hemos hecho otra cosa que trabajar juntos desde las dos administraciones”, ha defendido Ayuso, que ha señalado, en referencia a Pablo Casado y Teodoro García Egea, a “personal que no saben qué es gestionar una administración” y andan “de pasillo en pasillo”.

“Es muy doloroso que dirigentes de tu partido sean quienes te quieren destruir”

“Es muy doloroso que dirigentes de tu partido, en lugar de respaldarte, sean quienes te quieren destruir”, ha concluido Isabel Díaz Ayuso sobre el supuesto espionaje. “No puede haber nada más grave que acusar a alguien de la propia casa de corrupción, y hacerlo sin pruebas, y meter a mi familia, que nada tiene que ver con la política”.

La presidenta madrileña ha pedido que se depuren responsabilidades, mientras que desde el PP cunde el silencio. Ni Pablo Casado, ni Teodoro García Egea, ni ningún dirigente de la Dirección Nacional del Partido se han pronunciado sobre esta cuestión, ni antes, ni después de la declaración institucional de Isabel Díaz Ayuso.