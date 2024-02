Yolanda Díaz asume el fracaso en las elecciones de Galicia: «No hemos hecho las cosas bien»

La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, asumió este miércoles tácitamente parte de la responsabilidad del fracaso de Sumar en las elecciones gallegas del domingo, en las que su formación no consiguió ningún escaño, al admitir en primera persona del plural que «no hemos hecho las cosas bien colectivamente».

Díaz hizo su primera valoración personal del resultado de los comicios del domingo en declaraciones a los medios a su llegada a una reunión del grupo parlamentario de Sumar, pero lo hizo para «reproducir» lo que ya habían dicho otros portavoces de la formación.

«No hemos conseguido lo que interesamos», constató, «que era el cambio político en Galicia; no solamente no conseguimos el cambio político, sino que, además, en votos absolutos el Partido Popular incrementó los votos, lo que indica que no hemos hecho bien las cosas colectivamente».

La vicepresidenta reconoció que «los resultados de Sumar Galicia en este caso no son buenos», pero rechazó que vayan a diluir o menoscabar el futuro de su partido: «No, al revés. Justamente lo que estamos evidenciando es que hay que lanzar el proyecto de Sumar y lo vamos a hacer. Vamos a lanzar la Asamblea el próximo 23 de marzo y más que nunca se necesita Sumar».

«Por tanto la lectura de las elecciones es clara; ya lo sabíamos de antes, pero ahora lo tenemos ya constatado», se reafirmó, pero de cara a eventuales coaliciones electorales en las próximas elecciones vascas, aún pendientes de convocar, se remitió a lo que deciden «los compañeros y compañeras en Euskadi».

Respecto a su ausencia hoy en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que en algunos medios se atribuyó a que Díaz se escondía para no tener que dar explicaciones sobre la derrota electoral, ella sugirió que «quizás la pregunta hay que hacérsela el Partido Popular, que ya hace muchas sesiones de control, incluso meses, ha decidido no formularme preguntas».

«Cuando no se me pregunta, no asisto, pero creo que la razón tiene que ver con los datos económicos y laborales de este país y ya anticipo también que los datos de paro en este mes avanzan muy positivamente», aventuró.