Yolanda Díaz niega que ‘Sumar’ sea una marca electoral

‘Sumar’ de momento será solo la marca registrada para la asociación con la que Yolanda Díaz emprenderá su postergado «proceso de escucha». La vicepresidenta segunda ha aclarado que ‘Sumar’ no es «en absoluto» una marca electoral, sino que se circunscribe al proceso de escucha tras el que decidirá si avanza en su proyecto político.

Díaz ha aclarado que la asociación ‘Sumar’ todavía no está registrada ni siquiera en el Ministerio del Interior al estar pendiente de trámites administrativos y por ahora se circunscribe solo al nombre de la asociación con la que va a emprender en apenas un mes el proceso de escucha con el que solo quiere «conformar un mundo de ideas para un proyecto de país diferente».

En declaraciones a los medios antes de inaugurar un foro sobre el trabajo del futuro organizado por Retina Prisa Media, Díaz se ha mostrado «ilusionada» de iniciar este e tras las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio con el que pretende reunificar a las fuerzas a la izquierda del PSOE y trascender a Unidas Podemos.

«Me siento cómoda en el verbo ensanchar la democracia, los derechos fundamentales, ecologismo y feminismo, y en la política que tiene que ver con la igualdad. «Estoy ilusionada, con mucha esperanza, espero que se sume mucha agente a este proceso», ha añadido.

Eso sí, ha aclarado que «en absoluto» esta asociación está relacionada con una marca electoral, ya que primero abordará el proceso de escucha y después dilucidará conforme a las conclusiones del mismo. «no me van a ver rompiendo puentes ni destruyendo, no es mi estilo, sólo sé hacer cosas en positivo y con propuestas concretas, el resto de asuntos de la vida pública no me interesan nada, el ruido me da vergüenza», ha afirmado en el acto.

En esta línea, ha criticado no escuchar «ninguna idea» de «una parte» de la izquierda y de la derecha y, por ello, en su lugar ha abogado por «caminar juntas sumando en positivo» con un proceso de escucha con todos los colectivos para recibir todo tipo de propuestas y que sea la ciudadanía la que construya el proceso. En clave ya política, ha criticado las «políticas del odio» que a su juicio «no va na triunfar» porque España es «un país moderno» y ha augurado un «futuro luminoso lleno de colores y esperanzas». «Si lo quiero para mi hija, lo quiero para todos los jóvenes, voy a sumar», ha añadido.

«Sumemos con Ada Colau»

La vicepresidenta ha aprovechado para ensalzar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a quien ha deseado la «mejor de las suertes» ya por teléfono por su candidatura a la reelección en las elecciones municipales de 2023 para repetir como alcaldesa de la Ciudad Condal. De hecho, ha mostrado su disposición a participar en su campaña electoral.

Según Díaz, la Alcaldía de Barcelona actualmente es «de referencia en España y en el mundo». Y es que, según ha asegurado, en cada viaje internacional que realiza le hablan de las políticas que se despliegan en Barcelona. «Sumemos con Ada Colau», ha añadido como guiño a su futuro proyecto político.