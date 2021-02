El Santander repatría la banca de inversión de Londres a Madrid tras el Brexit

La salida de Reino Unido de la Unión Europea ya está provocando los primeros grandes cambios estratégicos en las empresas españolas. El Banco Santander ha decidido trasladar su banca de inversión desde Londres hasta Madrid, para eludir el impacto de las normativas bancarias del gobierno británico tras confirmarse el Brexit.

El banco de Ana Botín ha decidido mover a España su negocio de inversión ante las dificultades para operar en el territorio británico sin el pasaporte financiero y después de haberse quedado fuera del espacio comunitario, según ha publicado Expansión.

A partir de ahora, todos los negocios de la banca de inversión pasarán a estar respaldados por euros y quedarán bajo la lupa de la Unión Europea.

Reino Unido y la Unión Europea sellaron a finales del 2020 in extremis un acuerdo histórico para regular el comercio entre los dos bloques. La decisión permitió poner fin a 10 meses de disputas y encontronazos entre los dos bloques, pero no ha impedido la fuga de algunas empresas de los 27 estados miembro que ya no están amparadas por la regulación comunitaria.

El Santander desplaza 3.200 millones de euros en activos

La entidad ya ha comunicado este movimiento a sus grandes clientes. El traslado supondrá el trasvase de 3.200 millones de euros en activos bancarios y de 300 empleados del banco que actualmente trabajan en su filial británica y que tendrán que prestar sus servicios en el negocio central.

El banco ha explicado que se trata de un movimiento estratégico pero que no implicará el traslado físico de los fondos ni del personal hasta Madrid. La entidad ha afirmado que la decisión tampoco afectará a la gestión directa de los clientes.

Ana Botín ha tomado una importante decisión estratégica que persigue defender las cuentas del banco después de un 2020 marcado por la crisis económica del coronavirus. La filial del Banco Santander en Reino Unido obtuvo un beneficio neto de 494 millones de euros en el último curso. Sin embargo, es un 38% menos que el año anterior, antes de que se iniciara la amenaza sanitaria.

No es el único cambio que la entidad ha llevado a cabo recientemente para impulsar su negocio en el país británico. El banco acordó el pasado mes de noviembre relevar al presidente de la filial británica, Shriti Vadera. Su cargo lo ostenta desde entonces William Vereker.

El Santander cerró 2020 con unas pérdidas históricas de 8.771 millones de euros, cifra que contrasta con los 6.515 millones que ganó el año anterior. El incremento de provisiones por la crisis del coronavirus y especialmente el saneamiento de algunas filiales en el extranjero es lo que explica estos números rojos.