Este conocido actor vuelve de su retiro en una película dirigida por su hijo

Tras siete años alejado de la interpretación, el conocido actor Daniel Day-Lewis regresa a la pantalla grande de la mano de su hijo. El artista de origen británico -y nacionalizado irlandés- volverá por todo lo alto en el largometraje ‘Anemore’.

Day-Lewis no solo es un reconocido artista, sino que se consagra como el único ganador de tres Oscar a la mejor interpretación protagonista masculina por los filmes ‘Mi pie izquierdo (1989), ‘Pozos de ambición’ (2007) y ‘Lincoln’ (2012).

Pese a ello, la revista Variety anunció en 2017 su retirada difundiendo un comunicado enviado por su representante, en el que se mencionaba que Daniel ya no trabajaría como actor, agradeciendo a todos por el apoyo durante su carrera. Esta renuncia se debía a «una decisión privada».

Y por coincidencia, ahora es esta revisa la que anuncia su regreso al mundo de la actuación junto con su hijo, Ronan Day-Lewis, quien ha coescrito junto a él esta nueva película. Daniel presidirá el elenco al lado de Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley y Safia Oakley-Green.

Peter Kujawski, presidente de Focus Features, la productora encargada de poner en marcha el proyecto, ha expresado su entusiasmo: «No podríamos estar más emocionados de asociarnos con un brillante artista visual como Ronan Day-Lewis en su primer largometraje, junto a Daniel Day-Lewis como su colaborador creativo», ha indicado.

Daniel Day-Lewis se retiró del mundo de la interpretación a sus 60 años. Foto: Europa Press / Cordon Press

Alejamiento del foco mediático

Será la primera puesta en escena de Daniel después de su participación en la película ‘El hilo invisible’, dirigida por Paul Thomas Anderson y estrenada en 2017.

Desde esa fecha, el actor irlandés se ha ubicado detrás de los reflectores que, en realidad, pareciera que nunca disfrutó tanto. De hecho, en una entrevista ese mismo año al tabloide W, el actor profundizó en su retirada.

«Sé que no fue algo propio de mí lanzar ese tipo de comunicado, pero quería trazar una línea. No quería verme atrapada en otro proyecto. Durante toda mi vida había pensado en dejar de actuar, y no sé qué sucedió exactamente en esta ocasión, pero el impulso fue bastante fuerte, se convirtió en una obsesión. Era algo que debía hacer», explicó a esta revista.

Previamente, en los 90s, el actor se tomó un par de años de descanso tras recibir su primer Oscar por ‘Mi pie izquierdo’, yéndose a vivir a un pequeño pueblo de Wicklow en Irlanda, donde compró una propiedad.

Esta casa incluso se convirtió en su residencia principal durante el auge de su carrera, pese a que pasaba largas temporadas en Estados Unidos. En una oportunidad, el actor mencionó que aquel era «el lugar que lo sostiene». «Aquí es donde me he establecido. Es el refugio donde me recupero«, declaró en una intervención pública.