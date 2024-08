Este actor hace historia y se coloca como el mejor pagado de Hollywood

Las 10 estrellas mejor pagadas de Hollywood ingresaron un total de 449 millones de dólares en 2023. La mayor parte de estas ganancias vino del cine, pues las huelgas de guionistas y actores aún limitaron varias temporadas de series de televisión.

Entre ellas, el podio lo encabeza el actor Adam Sandler, de 57 años. Según la revista Forbes, el comediante ingreso 73 millones de dólares, gracias sobre todo a las películas que tienen con Netflix. Y es solo en los primeros seis meses del año pasado, los suscriptores de la plataforma pasaron más de 500 millones de horas viendo las películas de Sandler.

El actor firmó su primer contrato con Netflix de cuatro películas por 250 millones de dólares en 2014. Desde entonces, ha protagonizado ocho películas para ellos y ha producido varias más a través de su productora.

Este 2023, Sandler protagonizó Murder Mystery 2, con Jennifer Aniston, You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah, protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada Leo.

Así, combinado con sus 44 espectáculos de comedia, Sandler ingresó 73 millones de dólares, desbancando a Tom Cruise, que había encabezado la lista de los mejores pagados de Hollywood en 2022, con 100 millones de dólares gracias a la película Top Gun: Maverick. Este año se ha colocado en la tercera posición, con 45 millones de dólares, por la nueva Misión: Imposible.

La lista completa de las estrellas de Hollywood

La lista de las estrellas de Hollywood mejor pagadas la completan Margot Robbie, con la medalla de plata, con 45 millones de dólares. A sus 33 años, es la persona más joven de la lista de actores mejor pagados, que tienen una media por encima de los 52 años.

En la tercera posición, empatados con Tom Cruise, con unos ingresos de 43 millones de dólares, también se encuentran Rayan Gosling, de 43 años, y Matt Damon, de 53 años.

Le siguen Jennifer Aniston, de 54 años, y con unos ingresos de 42 millones de dólares; Leonardo DiCaprio, de 49 años, y Jason Statham, de 56, empatan con 41 millones; cierran la lista Ben Affleck, de 51 años, con 38 millones, y Denzel Washington, de 69, y con unos ingresos de 24 millones.