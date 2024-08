La contundente respuesta de esta famosa a los ‘haters’ por lo comentarios sobre su cuerpo

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, se encuentra a unos pocos meses de que nazca su bebe, cumpliendo así uno de sus mayores deseos. Tras dejar el programa ‘Sálvame’, la colaboradora comenzó a compartir más contenido en Redes Sociales, convirtiéndose en toda una referente.

Tras finalizar su relación con Yulen, famoso deportista que participó en ‘Supervivientes’ junto a ella, comenzó una nueva relación con David Rodríguez, quien será papa en diciembre si los plazos se cumplen.

Con total naturalidad, la sobrina de la tonadillera comparte en la red social Instagram fotografías en la que aparece su barriga. Aunque muchos usuarios valoran el contenido y todo lo que esta subiendo para hacer más amena su etapa de embarazo, otros aprovechan los comentarios para lanzar insultos.

Anabel Pantoja responde con contundencia a los ‘haters’

A través de su cuenta de Instagram, Anabel se ha enfrentado a todos esos comentarios donde la insultan con palabras como gorda o deforme: «La gente me dice ‘pero si no tienes barriga’, yo me pensaba que con siete meses iba a estar… o sea que para todos esos que me insultáis y me decís que tengo un cuerpo deforme, para mí me parece que estoy espectacular porque pensaba que me iba a poner peor. Ya llegarán los kilos«.

Además, ha reiterado que se encuentra muy bien: «Voy a entrar en el mes séptimo, ¡Siete meses! No me puedo quejar, dentro de lo que cabe con las noches y demás…».

Termina su mensaje: «Quería decirles a esas personas que entran en mi perfil, sin seguirme, y escriben comentarios, por decir algo. Que me veo preciosa. Que mi cuerpo está formando una vida que no me hacéis daño, por llamarme gorda o deforme. Que antes de estar embarazada, estaba más gorda. Posiblemente, pero muchísimo más feliz que vosotros. Y sí, estoy de vacaciones y tomándome mi tiempo para disfrutar de esta etapa, porque para eso no paré de trabajar en muchísimo tiempo».