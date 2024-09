¡Vuelta de tuerca! Un rostro conocido de ‘MyHyV’ busca el amor en ‘First Dates’

En el mundo de los programas de citas, donde la búsqueda del amor es un viaje lleno de sorpresas y giros inesperados, un rostro familiar de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ (MyHyV) se embarca en una nueva aventura romántica en ‘First Dates’.

Este programa, presentado por Carlos Sobera, reúne cada noche a solteros y solteras abiertos a conocer a su futuro amor en Cuatro o un minuto de fama en la pantalla chica.

Y aunque el formato incluye normalmente concursantes anónimos, no es la primera vez que aparecen figuras más conocidas, como el caso de Dosel Barbarrio, expretendiente de Elena Milla y expareja de Steisy.

Steisy y Dosel. Foto: Europa Press

Como recordamos, Dosel concurso en el extinto programa de Telecinco ‘MyHyV’ que por aquel entonces presentaba Emma García. En este formato, el joven participante intentaba flirtear con Elena Milla que estaba de tronista. No obstante, terminó decantándose por Steisy, con quien tuvo una relación oficial.

Lamentablemente, su ruptura fue de la peor manera con varios reproches y desencuentros en ‘Mtmad’ una marca de Mediaset que ofrece contenidos audiovisuales de influencers y bloggers.

Dispuesto de nuevo al amor

El madrileño, quien ahora es camarero y bailarín en ‘Malinche’ de Nacho Cano, ha llegado a ‘First Dates’ para encontrar a una persona que lo motive a iniciar una nueva relación tras su fracaso sentimental con la madre de sus hias.

Apenas vio a Sobera en el programa, Dosel ha explicado que se «fija en la forma de hablar, en la forma de mirar» y en lo que «transmita interiormente».

En el episodio, el bailarín ha aparecido en el restaurante junto a Julieta, una actriz y modelo colombiana que vive en Madrid y que, al igual que él, es madre.

«Soy auténtica, hiperactiva, extrovertida y demasiado fashionista», se autodescribió la modelo cuando llegó. «Mi primera impresión es que está buenísima», comentó al respecto Dosel.

Tras una cena muy agradable, los dos chicos tuvieron que responder a la clásica pregunta de si tendrían un segundo encuentro. En el caso de Dosel, contestó que fue «un acercamiento lento», ya que «ella no quería nada más». «Yo no tengo duda. Tendría una segunda cita. ¡Quiero más, quiero más!”, dijo él en pantalla.

Por su parte, Julieta también ha aceptado. «Tendría una segunda cita para exactamente lo mismo. Me has caído súper bien y siento que con una sola cita no llegamos como a explotar todo para conocernos. La primera impresión es la que vale, pero quiero seguir conociendo más de ti”, expresó la actriz.