Notarios aclaran quién se queda la herencia si no tienes descendientes

La herencia es un tema que despierta mucho interés, sobre todo cuando no hay hijos de por medio. Y aunque no es extraño que una persona no tenga descendientes, las preguntas sobre quién recibirá sus bienes suelen surgir.

Desde Leonardo DiCaprio, pasando por Jennifer Aniston, Keanu Reeves o John Cena son solo algunos famosos que decidieron tener hijos por distintos motivos. En cualquier caso, sin descendencia, el destino del patrimonio sigue un camino diferente, y muchas veces sorprende a los familiares o allegados.

¿Lo recibirán los hermanos? ¿Quizá los sobrinos o algún otro familiar? La respuesta depende de varios factores, como si existe un testamento hasta el orden legal de los herederos. Pero no te preocupes, los notarios están aquí para despejar todas las dudas y guiar el proceso de manera clara y justa.

Lo que dice la ley española

El Código Civil presenta el concepto herencia como aquellos bienes, derechos y obligaciones que permanecen tras la muerte de una persona, por lo que sus herederos reciben tanto los bienes como las responsabilidades de la persona fallecida, que también pueden ser deudas.

En caso no haya herederos conocidos, el Código Civil tiene una figura que denomina herederos forzosos y los ordena de esta forma:

Hijos y nietos En caso no hayan los anteriores, los padres, abuelos, etc. El cónyuge ocupa el tercer lugar Hermanos y sobrinos Si no hay ningún familiar, el Estado

¿Cómo se reparte?

El orden para repartir una herencia se establece tanto si la persona fallecida dejó un testamento como si no lo hizo. Incluso cuando existe un testamento, este debe respetar la parte que corresponde a los herederos forzosos. Es decir, hay ciertas personas que por ley deben recibir una parte de la herencia.

Cuando se distribuye una herencia mediante testamento, se divide en tres partes. La primera es la legítima, que es la porción que se reparte de manera equitativa entre los herederos forzosos.

Los padres o abuelos ocupan el segundo lugar en la línea para recibir la herencia. Foto: Freepik

La segunda parte es el tercio de mejora, que también se destina a los herederos forzosos, pero el testador tiene la libertad de decidir cómo repartirlo (por ejemplo, darle más a uno que a otro).

La tercera parte es el tercio de libre designación y este es el único que el testador puede dejar a quien quiera, sin ninguna obligación.

Si no existe un testamento, la herencia se reparte de acuerdo con el orden legal del Código Civil. Esto significa que se buscarán los herederos forzosos en el orden que dicta la ley.

Si no hay descendientes (hijos o nietos), los ascendientes (padres o abuelos) serán los que recibirán la herencia, y así sucesivamente en función de los familiares cercanos.