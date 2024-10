5 estrellas de la música que perdieron la vida antes de los 35 años

La música tiene un poder único para conectar a las personas, trascendiendo fronteras y épocas. A lo largo de la historia, ha sido una forma de expresión, capaz de capturar emociones complejas y experiencias. Sin embargo, hay ocasiones en que aquellos que logran tocar nuestras vidas con su música parecen marcharse antes de tiempo.

Algunos de los artistas más influyentes dejaron este mundo jóvenes, en pleno apogeo musical, dejando un legado que sigue inspirando. Sus vidas, aunque breves, fueron tan notables que dejaron una marca en la sociedad.

Uno de los casos más recientes es la repentina muerte de Liam Payne, exintegrante de la banda británica One Direction, sorprendiendo a toda una generación que creció escuchando éxitos como ‘Story of my life’, ‘One Thing’, ‘Night Changes’ y ‘History’, entre otros.

Liam Payne (1993 – 2024)

El cantante británico falleció el miércoles 16 de octubre de 2024 tras precipitarse de la tercera planta de un hotel en Buenos Aires. Según han informado medios locales, el artista habría estado bajo sustancias ilícitas y habría caído hacia el patio interior del establecimiento.

Payne se encontraba en la capital argentina para asistir al concierto de su excompañero de One Direction, Niall Horan, y se habría quedado unas semanas más.

El artista alcanzó la fama en 2010 tras su audición en ‘The X Factor’, el programa televisivo que lo llevó a ser parte de One Direction hasta su separación en 2015. Dos años más tarde, debutó como solista sacando éxitos como ‘Strip That Down’, ‘Get Low’ y su última canción ‘Teardrops’. La vida de Payne estuvo marcada por sus adicciones, un problema que él mismo reconoció, sobre todo el alcoholismo.

Foto: Instagram

Avicci (1989 – 2018)

Avicci, cuyo nombre verdadero era Tim Bergling, era un DJ y productor discográfico sueco muy reconocido. Una de sus primeras canciones, ‘Wake me up’ (2013), lideró los mercados musicales en Europa y llegó al cuarto lugar en Estados Unidos.

A partir de ese año, su carrera musical fue en ascenso logrando colaboraciones con grandes artistas como Jon Bon Jovi, System of a Down, Chris Martin y Martin Garrix.

El DJ sueco murió el 20 de abril de 2018 en una habitación de hotel en Omán a los 28 años. Según informó el portal TMZ en aquel entonces, fue un suicidio debido a las lesiones autoinfligidas que presentaba. Se presumía que Avicci tenía problemas de salud mental, como ansiedad y depresión, así como luchas que involucraban al alcohol y analgésicos.

Foto: Europa Press / Getty archivo

Amy Winehouse (1983 – 2011)

Amy fue una cantante británica de jazz y rhythm and blues, entre otros géneros, que se hizo popular entre los 2000 y 2010. En 2008, su segundo álbum de estudio ‘Black to Black’ consiguió seis nominaciones a los Grammy, ganando cinco de ellos, lo que la convirtió en la primera artista británica en hacerlo.

Además de su carrera de música soul contemporáne y su vida pública, fue un ícono de la moda: sus tatuajes, estilo de ropa y su peinado beehive sucumbieron a muchos diseñadores. Por otro lado, su éxito estuvo marcado por su adicción al alcohol y las drogas, y problemas legales.

Amy fue encontrada muerta en su apartamento el 23 de julio de 2011 a los 27 años tras sufrir una intoxicación etílica, un episodio que se calificó de «muerte accidental». Su autopsia determinó que en su cuerpo había 416 miligramos de alcohol por cada decilitro de sangre.

Foto: Europa Press / Cordon press

Jim Morrinson (1943 – 1971)

El cantante estadounidense, célebre por ser parte de The Doors en la década de los 60, fue muy reconocido por recitar poesía cuando la banda tocaba en vivo.

Considerado uno de los 100 mejorares cantantes de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, el también poeta fue un gran exponente del rock.

Desde joven, su estilo de vida involucró al alcohol y las drogas, ocasionando varios episodios violentos y legales. Jim fue encontrado muerto por su pareja Pamela Courson en la bañera del piso que compartían en París. Tenía 27 años de edad.

Foto: Europa Press / Getty

Kurt Cobain (1967 – 1994)

El músico estadounidense, conocido por ser el vocalista y principal compositor Nirvana, es considerado uno de los principales exponentes musicales de la generación X.

La banda alcanzó el éxito mundial con su álbum ‘Nevermind’ (1991), que incluyó el himno ‘Smells Like Teen Spirit’. A pesar de su fama, Cobain afrontaba problemas de salud mental, adicciones y la presión de los escenarios.

El 5 de abril de 1994, se quitó la vida a los 27 años, dejando un legado musical que sigue siendo influyente hasta hoy.