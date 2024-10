¿Tienes un vehículo con matrícula en formato antiguo? La DGT aclara cuándo puedes solicitar una nueva

Si eres propietario de un vehículo con matrícula en el formato antiguo, es posible que te hayas preguntado si puedes actualizarla al nuevo sistema. La Dirección General de Tráfico (DGT) permite que solicites una nueva matrícula en casos específicos, especialmente si las siglas que identifican la provincia en la matrícula no corresponden al lugar donde estás empadronado actualmente.

Esta actualización no solo tiene implicaciones estéticas, sino que también puede facilitar algunos trámites. Tráfico ha aclarado en qué casos se puede solicitar este cambio y cuáles son los pasos a seguir para completar el trámite. Con esta guía, te explicamos todo lo que necesitas saber para realizar la solicitud de forma sencilla y sin contratiempos.

La rematriculación en estos casos específicos no es obligatoria. Foto: José Oliva / Europa Press

¿Cuándo puedes solicitar una nueva matrícula?

El procedimiento para cambiar la matrícula no es complicado, pero debes cumplir con ciertos requisitos. El principal motivo para solicitar una nueva matrícula es cuando las siglas provinciales de tu matrícula antigua ya no coinciden con tu lugar de residencia actual. Por ejemplo, si tu coche tiene las letras “M” de Madrid y has cambiado de domicilio a Barcelona.

Este cambio es completamente opcional. Si la matrícula de tu coche está en buen estado y no te importa que las siglas sean de otra provincia, no es necesario que realices el trámite. Sin embargo, si prefieres actualizarla al nuevo formato sin siglas provinciales, tienes la opción de hacerlo.

Pasos previos al cambio de matrícula

Antes de acudir a la DGT, es necesario que pases por una estación de ITV para solicitar una nueva tarjeta de inspección técnica. Este es un paso obligatorio. En la ITV te pedirán que presentes el permiso de circulación y la ficha técnica actual de tu vehículo. Solo después de obtener esta nueva tarjeta podrás seguir con el proceso en la DGT.

Este trámite garantiza que el coche sigue cumpliendo con los requisitos técnicos y que su situación administrativa está al día. Una vez que obtengas la tarjeta de inspección técnica actualizada, estarás listo para proceder al siguiente paso.

¿Cómo realizar la solicitud?

La matriculación de un vehículo debe realizarla el titular, aunque también es posible que otra persona lo haga en su nombre. En este caso, es necesario que el interesado firme una autorización que deberá ser presentada en la DGT. Además, si lo haces de manera online, tendrás que designar a esa persona como representante a través del Registro de Apoderamientos de la DGT.

Existen dos maneras principales de realizar el trámite. Si optas por hacerlo a través de internet, necesitarás contar con un DNI digital o un certificado electrónico para poder acceder al formulario de solicitud. Este método te permite gestionar todo desde casa, evitando desplazamientos. Si prefieres realizar el trámite de forma presencial, deberás solicitar cita previa en cualquier Jefatura u Oficina de Tráfico.

Documentación requerida

Tanto si realizas el trámite de manera presencial como online, deberás presentar la siguiente documentación:

Permiso de circulación del vehículo

Tarjeta de ITV, tanto la antigua como la nueva

Justificante de pago de la tasa de rematriculación

Solicitud oficial debidamente cumplimentada

Solicitar una nueva tarjeta de inspección técnica es obligatorio. Foto: Jesús Hellín / Europa Press

Coste del trámite

El coste para rematricular un vehículo no es elevado. Para coches, la tasa que debes abonar es de 99,77 euros, mientras que para ciclomotores el coste es de 27,85 euros. Esta tasa puede pagarse online o en las oficinas de tráfico el día que acudas a realizar el trámite de manera presencial.

Es importante recordar que no se aceptan pagos en efectivo en las oficinas de la DGT. El pago deberá hacerse con tarjeta de crédito o débito, o bien, adjuntar un justificante de pago previo si lo realizaste a través de otros medios.

El trámite puede realizarse tanto en las oficinas de Tráfico como de manera online a través de la página de la DGT. Foto: Rocío Ruz / Europa Press

¿Dónde conseguir las nuevas placas?

Una vez hayas completado el proceso de rematriculación y la DGT te haya emitido el nuevo permiso de circulación, deberás dirigirte a un centro autorizado para la expedición de las placas de matrícula. En estos centros te solicitarán el DNI y el nuevo permiso de circulación para hacerte las nuevas placas, que ya no llevarán las siglas provinciales.

Si tu matrícula ha sido robada o está deteriorada, no es necesario pasar por todo este proceso. En estos casos, basta con acudir a un centro autorizado con los papeles del vehículo para que te emitan una nueva placa sin necesidad de rematricular.

Ahora ya sabes que si tienes un vehículo con matrícula en formato antiguo y las siglas provinciales ya no coinciden con tu lugar de residencia, actualizarla es una opción viable. Asegúrate de cumplir con todos los requisitos y tener la documentación en regla antes de iniciar el proceso, y con un poco de planificación, el cambio de matrícula puede ser rápido y sin complicaciones.