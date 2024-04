Así puedes llevar el sistema Android Auto a un coche antiguo

El enorme desarrollo tecnológico del que hemos sido testigos a lo largo de los últimos años ha tenido un enorme y positivo impacto en prácticamente todos los aspectos de nuestro día a día, los cuales, en su mayoría, se han visto mejorados o simplificados, de la mano de todo tipo de herramientas tecnológicas que ponen a nuestra disposición distintos servicios.

Sin ir más lejos, el desarrollo de herramientas como Android Auto, que consiste en un sistema operativo para coches desarrollado por Google cuyo fin principal es el de permitir al conductor hacer uso de forma segura de diversas aplicaciones mientras conduce, ya sea Whatsapp, Google Maps o Spotify, han mejorado la calidad en la conducción de millones de conductores. Sin embargo, incluso herramientas tan avanzadas tienen sus limitaciones.

Diversas soluciones al principal problema derivado de Android Auto

El principal problema de esta herramienta es el mismo que el de muchas otras, que consiste en la modernización de los modelos. Si echamos un ojo al mercado automovilístico más moderno, casi todos los coches tienen compatibilidad con este sistema. Pero, ¿qué sucede con los modelos más antiguos? ¿No pueden sacar provecho a las funciones de esta herramienta? La respuesta es un rotundo sí, y a continuación te explicaremos cómo.

Y es que a pesar de que el modelo de tu vehículo no sea en principio compatible con las funcionalidades de Android Auto, todo lo que necesitas es una pantalla. Y si tu vehículo es de esos modelos antiguos que no cuentan con esta innovación técnica, que ha llegado al mundo del automóvil más recientemente, no hay ningún problema, ya que hay en el mercado muchas pantallas pensadas para ello.

De hecho, existe un gran mercado que gira en torno al desarrollo de pantallas compatibles con Android Auto o CarPlay, pensadas explícitamente para sacar partido a esta funcionalidad en tu vehículo. Y todo lo que necesitarás es una pantalla, además de un adaptador inalámbrico para poder colocarlo en el salpicadero de tu coche, y tener en todo momento un fácil acceso a él.

Una sencilla búsqueda en Amazon resolverá todas tus dudas, pero si lo que buscas es una pantalla de garantías, la pantalla inalámbrica CarPlay de 9 pulgadas, de la marca EYETOO, es una de las que ha cosechado mejores valoraciones en la web de Amazon. Es compatible con modelos de cualquier gama, y permite conectar la pantalla a la misma red Wi-Fi que nuestro dispositivo móvil. Además, su precio, de solo 101,99 euros, es un precio muy asequible si hablamos de convertir nuestro coche en uno inteligente.

No obstante, como ya hemos dicho, también es imprescindible un adaptador. Y en la web de Amazon también podemos encontrar modelos como el adaptador inalámbrico de FEINODI, otro de los que cosecha grandes reseñas entre los usuarios, y que destaca por un conector universal, que se adapta a cualquier modelo de teléfono o de pantalla, y una gran sencillez en su instalación, además de un precio de 49,99 euros. Y es que, en resumen, por tan solo 150 euros, podremos convertir nuestro coche antiguo en uno de estos modernos coches inteligentes que tanto abundan en el mercado del automóvil.