Son muchas, prácticamente interminables las innovaciones tecnológicas que han llegado a casi todos los aspectos de nuestras vidas a lo largo de los últimos años. Sin ir más lejos, los teléfonos móviles son el claro ejemplo de cómo este desarrollo ha calado en nuestras vidas, pasando de ser una herramienta pensada únicamente para hacer y recibir llamadas, a ser un imprescindible para casi todo en nuestro día a día.

No obstante, parece que aún estamos lejos de llegar al techo en lo que respecta a las prestaciones de estos teléfonos móviles. Dentro de las muchísimas funcionalidades que se encuentran en los teléfonos más modernos, nos topamos con la posibilidad de no solo hacer llamadas telefónicas, sino también grabarlas, algo que puede ser muy útil en diversas ocasiones, y que hoy te enseñaremos a hacer de forma sencilla.

Leer más: Los mejores programas de escritorio remoto para controlar tu ordenador desde otro dispositivo

Graba tus llamadas en tu iPhone y tu dispositivo Android de manera sencilla

En primer lugar, cabe remarcar que existen una enorme cantidad de aplicaciones de grabación de pantalla con la que podemos llevar a cabo estas grabaciones. A pesar de que hasta hace no mucho esta funcionalidad estaba incluida como una opción nativa en dispositivos Android e iOS, por cuestiones relativas a la protección de datos, estas opciones han quedado restringidas. Lo cual no significa, por otra parte, que ahora sea imposible llevarlo a cabo, aunque no sea mediante los métodos universales.

Sin ir más lejos, todos los usuarios de un dispositivo Android pueden hacer uso de diversas aplicaciones encargadas de la grabación de llamadas. Y dentro de este amplio abanico de opciones, Call Recorder es una de las favoritas de los usuarios, puesto que nos brinda un amplio abanico de posibilidades a la hora de grabar las llamadas en la forma que lo necesitemos.

Entre otras funcionalidades, nos permite elegir qué es lo que queremos grabar: la voz entrante, la voz saliente, o la conversación desde ambos lados, siendo muy adaptable para nuestras necesidades. Además, está integrada con Google Drive, por lo que las conversaciones pueden ser subidas a la nube para no tenerlas únicamente en la memoria del móvil.

Apple es mucho más restrictiva en este aspecto, ya que ni siquiera permite guardar de forma directa el audio de una conversación telefónica. Es por ello que, las aplicaciones que cumplen esta función en los iPhone no buscan grabar directamente la conversación, sino utilizar como puente la llamada con un tercer número de teléfono.

Una labor considerablemente más compleja, que hace que las aplicaciones disponibles, como es el grabador de llamadas RecMe, sean de pago. No obstante, a pesar de las limitaciones, esta app también cumple de manera solvente con su cometido, ya que brinda a los usuarios la posibilidad no solo de grabar las conversaciones, sino de almacenarlas en iCloud, por si acaso surgiese un problema de cualquier tipo, siendo una solución muy eficiente a un problema cada vez más habitual.