Así puedes descubrir si el vecino te está robando Wi-Fi

Es raro encontrarnos con un hogar en que no haya una red Wi-Fi a la que conectarse. En pleno 2024, un router con señal Wi-Fi es un bien prácticamente imprescindible en millones de hogares, dado que una gran parte de las actividades más rutinarias de nuestro día a día requieren de conexión a internet.

Actividades que van desde acceder a internet desde distintos dispositivos, hasta, en los casos más extremos que se apuesta por los hogares inteligentes, controlar todos y cada uno de los elementos de un hogar. Sin embargo, y a pesar de todo esto puede ser que haya gente que no tenga contratada una red Wi-Fi en su casa. Y en estos casos… ¿Cómo podemos saber si no nos están robando Wi-Fi a nosotros?

Esta app te dirá si se están aprovechando de tu dirección Wi-Fi

Entre las múltiples herramientas que nos ofrece internet, está al alcance de algunos adivinar la contraseña de una red Wi-Fi ajena, lo cual utilizan para, tal y como suena, ‘robar Wi-Fi al vecino’. Y esto no solo implica un problema por el hecho de que te roben un servicio que estás pagando tú, sino que, una vez dentro de tu red Wi-Fi, se pueden llevar a cabo acciones bastante peligrosas, como compartir tu dirección IP al público.

Es cierto que existe la posibilidad de ver quiénes están conectados al Wi-Fi desde el propio router, pero, por otro lado, se trata de una solución poco efectiva, ya que simplemente podrás descubrir si hay alguien conectado, pero no quién o desde dónde. No obstante, entre las múltiples herramientas que ofrece internet para robar Wi-Fi, también apuesta por otras para solucionar este problema, y la app Fing es el ejemplo de ello.

Se trata de una aplicación que hace uso de un escáner de red con el que puedes llevar a cabo un análisis intensivo en lo relativo a tus conexiones Wi-Fi. Y lo único que tienes que hacer es activar la ubicación y realizar un primer escaneo de aproximación, en el que detectará a todos y cada uno de los dispositivos que estén conectados a tu red Wi-Fi, tanto aquellos que tienen un nombre y modelo, como aquellos que aparecen con un nombre ‘Genérico’.

A partir de este punto, la misión es de cada uno, pues lo único que debes averiguar es si todos esos dispositivos son tuyos, incluso aquellos que no incluyen el nombre del modelo. Pero incluso en aquellos dispositivos ‘Genéricos’, podemos ver una dirección IP, algo que será más que suficiente para determinar si estos dispositivos te pertenecen o si, por otro lado, son de un hogar ajeno.

Si detectas en los dispositivos registrados o en los genéricos alguno que no te pertenece, la repuesta es clara: te están robando el Wi-Fi. Y lo cierto es que la solución no puede ser más sencilla: deberás cambiar la contraseña Wi-Fi desde el router y, además, también sería conveniente bloquear el acceso a las direcciones MAC de todos aquellos dispositivos no reconocidos, lo cual evitará que en un futuro puedan volver a conectarse a tu red.