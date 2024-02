No es casualidad el auge que la inteligencia artificial está viviendo en el ámbito tecnológico a todos los niveles. Se trata de una herramienta cuyas posibilidades están aún por descubrir, y lo que comenzó en 2023 de la mano del descubrimiento de ChatGPT, no fue más que la punta del iceberg de todo lo que estaría por venir.

Visto el éxito cosechado por la herramienta desarrollada por OpenAI, era tan solo cuestión de tiempo que otras grandes plataformas se uniesen al desarrollo de la inteligencia artificial desde todo tipo de puntos de vista. No obstante, a día de hoy, precisamente los chatbots conversacionales, como es el caso de ChatGPT, ocupan casi toda la atención de este sector. Lo hemos visto recientemente de la mano de Microsoft, y lo vemos ahora de la mano de Android.

La aplicación estrella basada en la Inteligencia Artificial de Android, ya disponible

No ha transcurrido ni siquiera un año desde que Google presentase su herramienta Google Bard, una nueva versión basada en ChatGPT, que tardaría poco en cambiar su nombre por Gemini. Un servicio que desarrolló su propia aplicación en dispositivos Android, llegando a Play Store en muchos lugares del mundo, pero no en Europa. Sin embargo, si vives en España, ya puedes darle una oportunidad a esta innovadora herramienta.

No obstante, sí existe un requerimiento para dar uso a esta herramienta desde un dispositivo Android, que no es otro sino contar con la última versión de su sistema operativo, Android 14. Sin embargo, en nuestro país aún no se encuentra disponible de manera oficial, pero esto no implica que podamos dar uso a esta herramienta desde nuestro teléfono.

Para ello, eso sí, tendremos que recurrir a la descarga de un APK, que se diferencia de las apps oficiales únicamente en que debe ser directamente el usuario el que se encargue de la instalación y actualización de las aplicaciones en cuestión. Pero, ¿cómo podemos descargar una de estas aplicaciones? Existen muchas vías, pero una de las más fiables es APKMirror, a la cual podréis acceder haciendo clic en este enlace.

Eso sí, es importante previamente acudir a los Ajustes de nuestro dispositivo, con el objetivo de habilitar la opción de orígenes desconocidos, que no conlleva ningún peligro en sí misma, sino que simplemente será lo que nos permita llevar a cabo descargas fuera de Google Play.

Otro de los requisitos para tener instalada esta herramienta es contar con la última versión de la app de Google, ya que sino no podremos utilizar esta cotizada herramienta. Desde el enlace ya mencionado, simplemente tendremos que hacer clic sobre la versión más reciente disponible de la aplicación, y proceder a su instalación siguiendo los sencillos pasos que nos aparecerán en la pantalla del teléfono.

A partir de aquí, todo funciona de forma idéntica a como la hacen las aplicaciones descargadas de Google Play: se añadirá a la pantalla de inicio, con su propio icono, y simplemente tendremos que ocuparnos por nuestra cuenta de actualizarla cuando salga al mercado una nueva versión. Y hasta la salida de esta aplicación de forma oficial en Europa, esta es la única forma para dar uso a la última herramienta de Google.