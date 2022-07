Jean-Marie Périer: las imágenes icónicas del ‘fotógrafo de las estrellas’ que puedes ver en Madrid

En los años 60 junto retrató a las mejores estrellas de la música y en los 90 se movía con soltura en el backstage de los desfiles de alta costura. Jean-Marie Périer nunca quiso retratar la realidad, sino hacer espectáculo: suya es la definición de fotografía como “una preciosa mentira que consigue parar el tiempo”.

Ahora sus mejores trabajos, con protagonistas que van desde Mick Jagger hasta John Lennon, pasando por Salvador Dalí, Karl Lagerfeld, Françoise Hardy o Naomi Campbell, se pueden ver por primera vez en una exposición en Madrid.

Jean-Marie Périer: fotógrafo de estrellas

La muestra, con casi 40 de las imágenes más icónicas de Jean-Marie Périer y comisariada por Bertie Espinosa y la revista de fotografía social y lujo sostenible Fearless, ya puede visitarse hasta finales de octubre en la flagship store de Gandia Blasco Group (Ortega y Gasset, 28) en Madrid.

The Beatles retratados en Londres por Jean-Marie Périer.

Prácticamente todas las grandes leyendas del mundo de la música, el arte y la moda están aquí.

Para cada uno de estos personajes, Périer inventó una historia ya que, como él mismo cuenta, todas sus fotos fueron escenificadas antes de cada sesión. “Nunca supe mostrar la realidad”, afirma el fotógrafo, de 82 años. Es más, “No me importa”.

Así, incluso las imágenes que parecen más reales, como las de la modelo Françoise Hardy en las calles de Londres, fueron una puesta en escena. “Quería crear un espectáculo. Por ello, inventé historias para crear varias imágenes sobre un mismo tema, como si pensara: «¡qué será de todos esos artistas después de sus vidas, cuando se vayan al infierno!»”.

Francoise Hardy y Salvador Dalí. Foto: Foto: Jean-Marie Périer.

No hay que olvidar que estos trabajos a partir de los años 60 cuando trabajaba para la revista francesa de música Salut les compains, estaban destinados a ser colgados en las paredes de los adolescentes. “Tenía que hacerles soñar con esos jóvenes cantantes y músicos”.

De los Beatles a Naomi Campbell

Périer conoció a algunas de estas leyendas que hoy protagonizan la exposición con solo 22 años, como es el caso de los Beatles y los Stones. Ellos tenían a su vez entre 17 y 20 años.

60 años después sus fotografías han trascendido el paso del tiempo hasta el punto de convertirse en iconos, pero el fotógrafo rechaza la responsabilidad de haber sido parte del ascenso al estrellato de cada uno de ellos. “Todos estos jóvenes artistas lo habrían logrado sin mí. Pero, sin ellos, yo no sería hoy gran cosa. Si mis fotos les ayudaron un poco es porque mi objetivo era que se vieran bien. Y punto”.

Retrato de Mick Jagger. Foto: Jean-Marie Périer.

Sí reconoce haber estado “en el lugar correcto, en el momento correcto y con las personas correctas”. Como muchos de suss amigos, pensaba que estaría muertos a los 30.

No murió, pero sí se cansó de la fotografía y, de hecho, vendió todas sus cámaras en los años 70, después de firmar imágenes como las de Mick Jagger convertido en helado o un John Lennon mirando al infinito a través de sus gafas de sol.

No era, sin embargo, el final. En los noventa, Périer reaparecería, ahora para retratar a modistos y modelos en el top de la alta costura.

Sylvie Vartan y Brigitte Bardot. Foto: Jean-Marie Périer.

Entre bastidores de la alta costura

Fue su hermana, Anne-Marie, entonces directora de la revista Elle Francia, quien le pidió que volviese a colocarse detrás del objetivo. Las historias las inventaría a partir de ahora para personajes como Naomi Campbell, Carla Bruni, Claudia Schiffer o Karen Mulder, así como Karl Lagerfeld, Valentino, Hubert de Givenchy, Gianni Versace, Giorgio Armani o Tom Ford.

Y lo hizo, de nuevo, como mejor sabía: huyendo de tratar de mostrar la realidad y sustituyéndola por su parte con puestas en escena.

Naomi Campbell tumbada en un sofá de terciopelo verde agua frente al diseñador Azzedine Alaïa, Christian Lacroix y Carla Bruni en los jardines Ephrussi de Rotschild de Saint-Jean Cap Ferrat o Francoise Hardy con el vestido blanco de cuadrados de aluminio de Paco Rabanne son algunas de las imágenes que forman ya parte de la historia de la moda.

Yves Saint Laurent con Carla Bruni. Foto: Jean-Marie Périer.

A principios de junio y con motivo del montaje de esta exposición, el fotógrafo paseaba por Madrid, donde curiosamente no había trabajado o expuesto su obra, como sí lo había hecho en Barcelona o Málaga, donde protagonizó en 2021 una gran muestra con más de 300 de sus fotografías en el centro cultural La Malagueta.

Pese a no sentirse un extraño en España, sí reconoce sentirse sorprendiendo de “tener exposiciones en todo el mundo desde hace veinte años con fotos que hice hace sesenta sólo por diversión”.

Sobre si sus protagonistas son o no leyendas, como anticipa el título de la exposición, “eso no me corresponde a mí decirlo”. Lo que es seguro es que, si de verdad podemos hablar de iconos, las fotos de Périer tuvieron su porción de responsabilidad.