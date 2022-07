Las colaboraciones limitadas más deseadas del verano

¿Reciclar tu denim en un festival? ¿O llevar a la heroína de la saga que adorabas en la infancia en tus botas favoritas? Sea cual sea tu estilo, estas colecciones surgidas de las colaboraciones más esperadas van a sacarte de la rutina diaria y ser tus mejores aliados para tus looks estivales, ya sea para festivales, vacaciones o verano en la ciudad. Así que déjate seducir y corre a por ellas porque son de edición limitada… Y algunas ya tienen lista de espera.

JP Gaultier x Irina Shayk, el objeto de deseo jet

Al más puro estilo Eurotrash, el nuevo lujo y la sensualidad del verano son las claves de la nueva colección del diseñador francés JP Gaultier, que se ha retrotraído, de la mano de la top y musa de la casa Irina Shayk, a un desfile de 1994 para rescatar algunos de sus estampados más icónicos para esta ocasión, incluidas la silueta de la palmera, la inspiración hawaiana y la de los billetes internacionales, una de las más celebradas entonces.

Así, esta revisitada colección se plasma en jerséis translúcidos, tules elásticos en forma de pareos y faldas vaqueras o jeans con costuras de corsé. Además, el tejido denim es “duro y en su versión más sexy, de cintura baja y con trampantojo”, dicen desde la marca.

Irina Shayk x Jean Paul Galtier.

Aunque si hay algo que destaca en esta colección es, evidentemente, la línea de baño como declaración final de intenciones donde se mezcla punto marnière, lencería y colores neón al más puro estilo late 90s.

Además, ya sea con strass o purpurina, los trajes de baño vienen de una pieza y con una tipografía deliberadamente digital para contrastar con un único mensaje tan icónico como su creador: «Evidemment, Jean Paul Gaultier”.

No es de extrañar que la misma Rosalía no haya podido resistirse a estrenarlos en su primer baño del verano, aunque se trate de una pieza que también pueda llevarse como body, underwear o lo que la imaginación estival dicte.

Leer más: Así es la moda de baño más sostenible para este verano

Castañer x Charo Ruiz, exclusividad a pie de playa

Desde que patentasen su famosa alpargata en 1927 y ganasen fama internacional a finales de los 70 con su colección para Saint Laurent, la familia Castañer se ha convertido en la marca más codiciada de este tipo de calzado.

Charo Ruiz x Castañer.

Este verano volverá a ser objeto de deseo para los fetichistas de este calzado gracias a la nueva colección de Charo Ruiz para la marca catalana.

De venta exclusivamente en Net-A-Porter, esta colección cápsula compuesta únicamente de tres modelos hará las delicias tanto de los fans del estilo ibicenco como de los del calzado estival más elegante, solucionando más de una duda de estilo este verano.

En primer lugar, porque las tonalidades de sus diseños están hechas para combinar absolutamente con todo: en un blanco-marfil o negro y tanto en su modelo con cuña de 10 cm -el icónico Cini 100-, como su versión plana -Gea, apenas con 3cm-, las tres opciones que componen la colección representan un acierto seguro para los looks desde el día a la noche.

En dos modelos y dos colores, son un acierto seguro.

El modelo Gea, además, es el cruce perfecto entre bailarina, alpargata y sandalia con cierre a la muñeca para quienes lo quieren todo en verano pero, sobre todo, estar a la última.

Sloggi x PAC-MAN, nunca es tarde para divertirse

Sloggi se ha aliado para la próxima temporada con PAC-MAN en la que es la primera colaboración de ropa interior para la firma japonesa.

Como vínculo, el espíritu “divertido y positivo” de ambas casas ha sido definitivo para dar vida a esta colección, además del hecho de las dos firmas tienen la misma edad en el mercado: la marca del grupo Triumph nació en 1979 como resultado del movimiento feminista y los nuevos diseños que demandaba la mujer en materia de lencería y ropa interior, mientras que la japonesa era diseñada como un juego gender-neutral y pacifista, de la mano de Toru Iwatani, cuya creación se convirtió en uno de los videojuegos de más éxito del mundo.

Sloggi x PACMAN.

Con este carácter internacional, esta colaboración presenta el icónico emoticono y logo gráfico del videojuego en todos los estilos disponibles tanto para hombre como para mujer ya que está disponible tanto en las líneas de ZERO Feel -sin costuras y anti-marcas- y en Weekend, que ofrece un confort máximo gracias a su algodón orgánico y diseños ponibles 24/7. Además esta edición limitada incluye camisetas para conjuntar la ropa interior o llevar como complemento a otras prendas de streetwear.

DrMartens x Betty Boop, nostalgia rockera

Una de las sorpresas de la temporada ha sido sin duda la sinergia entre la casa Dr Martens y el mítico personaje creado por Max Fleischer para sus Talkartoons: Betty Boop. Inspiración absoluta de la última campaña de la marca británica, Boop fue considerada la primera y única estrella femenina de la pantalla animada, contando con millones de fans en todo el mundo.

En consecuencia, ambos proyectos tienen en común su capacidad de ser “pioneros, adelantados a su tiempo y siempre en busca de la liberación”, apuntan desde la marca, que ha presentado tres de sus icónicos modelos en una nueva versión más gamberra y en clave del personaje.

Así, las botas Jadon Max, el zapato 1461 en su versión de plataforma quad y las sandalias veganas Clarisa II se reinventan también con suela alta y acabados distintivos en una edición especial que llega con detalles como cordones de terciopelo o una silueta vinilada del famoso dibujo animado en una chapa.

Además, el calzado de Dr. Martens adopta la estética de Betty Boop con corazones integrados en los tres modelos tomando también su espíritu independiente y retador para no pasar desapercibidos este verano ni el resto de la temporada.

Levi’s x Mad Cool

Aunque no se trata de una colaboración per se, Levi’s se alía la próxima semana con Mad Cool para seguir la temporada de festejos que comenzó el mes pasado con Pride, una colección genderless en colaboración de la ONG internacional Our Right Action Int. que trabaja por los derechos del colectivo LGTBI+ en todo el mundo.

Levi’s x MadCool.

Así, durante los días que se celebra el madrileño festival, la icónica marca americana anima a sus usuarios a dar una segunda vida a sus prendas mediante el stand donde podrán customizar sus piezas con diseños inspirados en las bandas de su cartel que se darán cita del 6 al 10 de julio.

La Taylor Shop permitirá cambiar los diseños de denim mediante láser y técnicas de stencil, así como los botones de las chaquetas y jeans con los colores de la temporada.

Se podrán customizar prendas con diseños inspirados en las bandas del Mad Cool.

Además, Levi’s contará un año más con un stand en la zona VIP del festival donde también habrá customizaciones y streetstyle de la mano de creators y amigos de la marca como la actriz Mina el Hammani, el youtuber y creador de la feria Scrapworld, Carlos Martín aka. ByCalitos, o la tik toker Tamara García Romero, entre muchos otros artistas, como Natalia Lacunza, María Escarmiento o Dante Caro.