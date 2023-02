Las 5 exposiciones que no te puedes perder en el País Vasco en 2023

En un año marcado, culturalmente hablando, por las conmemoraciones a genios como Sorolla y Picasso -que también se dejarán ver en el País Vasco-, encontramos otras propuestas artísticas que tienen a Miró y Chillida, el mundo del cine o el surf como referentes. Estas son las exposiciones que no te puedes perder en Bilbao, Sebastián y otros puntos de Euskadi.

Joan Miró en el Guggenheim (Bilbao)

Recién inaugurada, hasta el próximo 28 de mayo se podrá ver una de las grandes exposiciones del Guggenheim este año: Joan Miró. La realidad absoluta. París, 1920-1945.

La muestra se centra en los años fundamentales del artista, un periodo marcado por su primer viaje a París, una ciudad clave en su obra y su biografía, y que culmina el año en el que, después de haber realizado sus Constelaciones (1940-1941) y tras unos años en los que apenas pinta, Miró crea una gran serie de obras sobre fondo blanco que consolidan su lenguaje de signos flotantes sobre fondos ambiguos.

En los 25 años de carrera que abarca esta exposición, que reúne un total de 82 obras, hay una ebullición constante de nuevas ideas, que van del realismo mágico de sus inicios hasta el lenguaje de signos constelados.

Joan Miró. La realidad absoluta. París, 1920–1945. Foto: Miguel Toña | EFE.

Una transformación en la que se hace evidente el interés de Miró por el arte prehistórico, incluidas las pinturas rupestres, petroglifos y estatuillas, fascinación que confirma él mismo en sus cuadernos de notas, donde declara su voluntad de regresar a los albores del arte y recuperar su sentido espiritual originario.

Además de Miró, el museo completa su programación este año con un total de 7 muestras, entre ellas las dedicadas a Oskar Kokoschka (del 17 de marzo al 3 de septiembre), Picasso (centrada en la escultura, del 29 de septiembre al 14 de enero de 2024) y la japonesa Yayoi Kusama (dl 27 de junio al 8 de octubre de 2023).

‘Gravedad Zero’, Chillida Leku (Hernani)

Preludio del centenerario del gran artista Eduardo Chillida, que tendrá lugar durante 2024, su museo en el Caserío Zabalaga (Hernani) ha preparado un año de intensa actividad.

La actual exposición Gravedad Zero, que reúne una selección de obras con las que Eduardo Chillida exploró el fenómeno de la gravedad y la lucha contra ella y que puede verse hasta el 1 de mayo, suma Lugar de encuentros IV (1973), una enorme escultura de 16 toneladas de peso diseñada para estar suspendida en el aire que permite entender la obsesión del escultor por vencer a la gravedad.

Lugar de encuentros IV en el Museo de Bellas Artes de Bilbao, 1981. Foto: Archivo Eduardo Chillida. Sucesión Eduardo Chillida y Hauser & Wirth. ©Zabalaga Leku. San Sebastián, VEGAP, 2023

La obra se podrá ver en el Caserío Zabalaga durante las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao lo que ofrece una oportunidad excepcional para valorar una obra que desde su colocación por el propio artista en el museo se ha convertido en un auténtico emblema de la institución.

Además, en mayo de 2023, Chillida Leku acogerá una exposición de la artista británica Phyllida Barlow (Reino Unido, 1944), continuando así una serie que presenta la obra de artistas de renombre internacional y que ha incluido exposiciones de Tàpies y Miró. Esta es, además, la primera muestra individual en España de Barlow y la primera del museo a una artista viva.

El cine de Bruce Baillie en el Centro Azkuna (Bilbao)

Entre las propuestas del Centro Azkuna para 2023 nos quedamos con Somewhere from here to heaven, una muestra en torno a la obra de Bruce Baillie, uno de los padres de la vanguardia cinematográfica norteamericana, además de gran promotor del cine experimental.

Hasta el 16 de abril se podrá ver esta exposición, que incluye recursos que contextualizan la obra del director norteamericano, como las nuevas obras de artistas inspirados por el imaginario de Baillie: Apichatpong Weerasethakul (Tailandia), Ben Rivers (Reino Unido), Ana Vaz (Brasil) y Eduardo Williams (Argentina). Las piezas de estos dos últimos se presentarán en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.

A partir de junio, el espacio acoge Decrecer, el proyecto expositivo específico de la escultora bilbaína Bene Bergado. Comisariado por Juan Luis Moraza, las instalaciones y esculturas de la muestra giran en torno a la necesidad de una desaceleración frente al crecimiento exponencial e ilimitado de la producción y el consumo en la sociedad actual.

Evil Eye, Tabakalera (San Sebastián)

Las obras de 12 artistas se conjugan en Tabakalera en un original proyecto comisariado por comisariado por Ana Teixeira Pinto y Oier Etxeberria que analiza la historia paralela de la óptica y la balística.

Imagen de la muestra Evil Eye. Foto: Oskar Moreno Genaro.

O, dicho en otras palabras, Evil Eye analiza cómo los avances tecnológicos en la óptica alimentan, a su vez, el desarrollo armamentístico, una tesis que tiene su punto culminante en el dron, una cámara capaz de matar.

Haig Aivazian, Zach Blas, Pauline Curnier Jardin, Ho Rui An, Izaro Ieregi González, Rajkamal Kahlon, Kiluanji Kia Henda, Kapwani Kiwanga, Prabhakar Pachpute, Miranda Pennell, Natascha Sadr Haghighian y Azucena Vieites son los artistas de diferentes nacionalidades que han creado obra expresamente para este proyecto, entre ellas murales, fotografías y piezas audiovisuales.

El arte del surf en Itsasmuseum (Bilbao)

El surf protagoniza en el Itsasmuseum (Museo Marítimo de Bilbao) una muestra del artista Jorge López de Guereñu, Surf like you are, live like you surf, en la que mezcla sus dos pasiones el arte y este deporte marítimo.

Surf like you are. Foto: Itsasmuseum.

Bolsas de papel como lienzos con retratos de surferos, tres tablas de surf pintadas que representan la historia de esta industria y un corto de 7 minutos que aborda la historia del surf en Vizcaya a través de imágenes, vídeos y conversaciones grabadas entre profesionales y shapers dan forma a una muestra que se puede ver hasta el 2 de abril.