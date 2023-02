Friburgo: fondue, quesos y otras joyas de la gastronomía suiza

Sí, no hay dudas que Friburgo se puede considerar la patria chica de la fondue. Pero este plato no es su única joya gastronómica, porque esta región de Suiza cuenta con seis alimentos de denominación de origen protegida que le dan una diversidad gastronómica única.

Empecemos por sus dos quesos más famosos: el Gruyère y el Vacherin Fribourgeois. La producción de estos derivados lácteos se remonta al 1115, y un siglo más tarde ya se exportaba a Génova y Marsella.

El Gruyère y el Vacherin Fribourgeois, quesos elaborados con leche de vaca, se producen desde principios del s.XII

El Gruyère es un queso de leche de vaca que se produce en hormas gigantescas que (a no confundir con el Emmental), no presenta agujeros. Sí tiene un gusto salado por el lavado de las ruedas con sal, lo que le otorga ese toque tan particular.

Cava de quesos Gruyère. Foto Turismo de Friburgo

En cuanto al Vacherin Fribourgeois, es un queso de vaca semiduro de masa fina, fundente, extremadamente refinada y aromática, de textura grasa y un sabor muy particular.

Una forma de conocer su proceso de elaboración es visitar las cavas de maduración de la Tzintre, en Charmey -que datan del s.XVI-, donde se atesoran 7.500 quesos en etapa de maduración; o acompañar a la familia Piller en su finca de Vounetz en todos los pasos del proceso, desde el ordeñe de las vacas hasta la cata final.

O también se puede participar en la Fête du Fromage (Fiesta del queso) que se celebra en Gruyères el próximo 7 de mayo, donde además de numerosas degustaciones hay muestras de artesanos y música tradicional.

La fondue, la reina de Friburgo

Estos dos quesos combinados y fundidos crean uno de los platos más universales de la gastronomía suiza: la fondue -aunque países como Francia también reclaman la paternidad-.

Fondue entre vinos al estilo tradicional. Foto Turismo de Friburgo

Se dice que el origen de este plato estaría en una antigua costumbre de pastores y montañeros, que consistía en calentar los trozos de queso viejo (y por ende más duros) para ablandarlos, pero también para poder preparar un plato de comida calórico ante las temperaturas alpinas.

Cada cantón tiene su forma de prepararla, pero en Friburgo manda la fondue moitié-moitié; donde tras rallar un diente de ajo en una cazuela de hierro se añaden 400 gr de Gruyère y otros tantos de Vacherin Fribourgeois, con una cucharada de maicena y 3 dl de vino blanco.

Las manos expertas de Colliard

“Algunos le ponen champagne”, apunta la cocinera Marielle Colliard. Esta chef sabe lo que hace: desde el 2005 está a cargo del restaurante Le Tsalè 1619 en el pueblo de Les Paccots, establecimiento abierto por su padre Raoul en 1990.

Ubicado en la falda de una montaña, rodeada de un valle que pareciera creado por Photoshop, este restaurante ofrece diversas maravillas de la cocina helvética, encabezadas por la famosa fondue.

Quesos de Friburgo. Foto Turismo de Friburgo

Invitada por Turismo de Suiza, la cocinera estuvo de paso por la capital catalana en el hotel The One Barcelona (Provença 277), que hasta el 19 de marzo presenta Mood Swiss Fondue Experience; donde en la terraza de este hotel se pueden degustar diferentes tipos de fondue, como la citada moitié moitié, la de Gruyère y Vacherin con Queso Azul, la que le añade Tete de Moine, la que también cuenta con trufa fresca y la que en vez de vino lo sazona con champagne.

El jamón más famoso de Friburgo

Pero volvamos a Friburgo. Además de estos dos quesos y ese famoso plato otra joya de la gastronomía de este cantón suizo es su Jambón de la Borne.

Este es el rey en el festival gastronómico de la Bénichon, celebración que se realiza entre fines de septiembre e inicios de octubre, cuando terminan las cosechas y la temporada de pastos alpinos.

Se supone que la fondue nació como una forma que tenían los pastores de ablandar trozos viejos de queso y preparar un plato caliente

El Jambón de la Borne. Foto Turismo de Friburgo

Las familias solían preparar un menú que desde 1852 se mantiene a rajatabla, con pan Cuchaule AOP con su mostaza de Bénichon; caldo de carne; Jambón de la Borne AOP, col; pierna de cordero con uvas, peras Poires à Botzi AOP, puré de patatas, ensalada de remolacha; y quesos Gruyère AOP y Vacherin Fribourgeois AOP.

Y de postres, bricelets (gofres salados), pan de anís, buñuelos, cuquettes y merengues con nata doble de La Gruyère, servido en un recipiente de madera.

Las peras más extrañas

Las peras Poires à Botzi AOP son un fruto pequeño de un cultivo exigente y una conservación complicada. Apenas un puñado de 20 agricultores se encargan de evitar su desaparición.

No se la puede comer cruda sino cocida, acompañando platos como la caldereta de cordero.

Las peras Poires à Botzi AOP. Foto Turismo de Friburgo

El pan de Friburgo

Otro producto único de Friburgo es el Cuchale AOP. Se trata de un brioche de azafrán, rico en mantequilla y aromas; que se puede probar en cualquier momento del año.

El cantón de Friburgo tiene una larga tradición gastronómica en la preparación de pescados, obtenidos de las aguas de los lagos Murten y Neuchâtel, de las que la más grande es el pez gato, y que también incluyen la perca, el lucio-perca, el corégono o la trucha.

Estos se pueden probar, bajo diferentes preparaciones, en el Restaurant du Port,

el Rive Sud de Estavayer-le-Lac, la Cave Bel-Air en Praz, en el Restaurant du Port en Môtier, y también en el Bad Murtensee de Murten. Y por supuesto, en varios locales de Friburgo.

Pan de Cuchale. Foto Turismo de Friburgo

Chocolates y esculturas

Y si estamos en Suiza, por supuesto que el chocolate no puede quedar afuera. La Maison Cailler, en la localidad de Broc, es uno de los puntos destacados; donde se puede visitar un museo para conocer la historia de este derivado del cacao, y participar en los talleres con degustaciones.

En tanto en la ciudad de Friburgo se pueden ver las esculturas de Jorge Cardoso, maestro chocolatero y doble campeón del mundo, quien es capaz de crear estatuas de personalidades como Roger Federer íntegramente realizada en chocolate.