Los cinco mejores pubs irlandeses de Barcelona para brindar en San Patricio

¡Sláinte! Quien quiera presumir de estar a tono con la fiesta de San Patricio podría brindar así, en gaélico, y ser parte de una de las celebraciones más divertidas de la primavera.

Barcelona, que pena, no tendrá un desfile de gaiteros ni el aluvión de festejos como en Madrid, pero sí habrá una variada agenda de actividades como las danzas tradicionales que se verán en el Hard Rock Café el 17 de marzo a la noche, la presentación del bailarín Fletcher Anderson en el Encuentro de Danza Ceilí Irlandesa en el Ateneu Familiar de Sant Boi de Llobregat (C.de la Pau 8-10) y la actuación de Delorgan Deeptap Dance Co & The Nancy Whiskey Dance Band en el Teatro Cal Ninyo, también en Sant Boi (C.Major 43)

Para ponernos en clima con estos eventos, uno de los más divertidos, proponemos descubrir estos irish pubs de Barcelona para esperar a la marea verde con una pinta en la mano.

Michael Collins

Una de las mejores imágenes que se llevan los clientes que visitan el Michael Collins (Plaza Sagrada Familia, 4) es salir de este famoso pub irlandés y ver, a 100 metros, las cúpulas de la famosa iglesia diseñada por Antoni Gaudí.

Abierto desde 1997 y decorado como si fuera un auténtico pub de Cork o Galway, con numerosas fotos históricas (como la del militar que bautiza al local), en sus pantallas siempre se ve fútbol o algunos deportes típicos de la isla esmeralda.

Música tradicional en el Michael Collins

Michael Collins es uno de los pubs irlandeses más grandes de Barcelona. Salir del bar y ver la Sagrada Familia es una de las mejores sorpresas de la ciudad

Generalmente hay bandas que tocan música tradicional irlandesa, y el 17 de marzo no será la excepción, con actuaciones de agrupaciones como Ruari Cluskey y Pete Macleod, entre otros.

Flaherty’s Irish Pub

En la Plaça de Joaquim Xirau, a metros de Las Ramblas, Flaherty’s Irish Pub es una popular meca entre turistas angloparlantes, que por alguna razón insisten en seguir bebiendo y comiendo como si no hubieran salido de casa.

Este local, que presume de tener una terraza siempre bien concurrida, tiene recomendadas hamburguesas, wraps, desayunos irlandeses y platos típicos como el pastel de carne o de pollo, el cottage o las clásicas salchichas con puré de patatas.

Su carta de cervezas y sidras tiene una quincena de opciones, además de una veintena de whiskies para degustar.

The Shamrock

Muy cerca de Plaza Universidad, The Shamrock (Tallers 72) es un pub irlandés de estética retro, donde como en otros bares similares proponen actividades como trivias, música en vivo y campeonatos de pool o dardos.

Cada domingo se sirve el tradicional desayuno irlandés, con bacon, alubias, salchichas, tostadas y huevos.

Sala de The Shamrock. Foto Tripadvisor

Muchos bares irlandeses replican las actividades de trivias, campeonatos de dardos o pool y actuaciones en vivo

Atención a su carta de cervezas artesanas, que ofrecen nuevos sabores sin dejar de lado la Guinness, la Coors o la Murphy’s.

Temple Bar

Otro epicentro del turismo de Irlanda y Reino Unido. Temple Bar (Ferran 6), a un lado de la Plaza Real, llama la atención por su marquesina roja y su barra de estética modernista, para recordar que un irish pub no tiene por qué calcar la iconografía de los bares de Dublín o Belfast.

Sus pantallas siempre están exhibiendo algún encuentro deportivo, y su menú gira en torno a las tapas de estilo internacional, con una docena de variedades de hamburguesas y una carta de cervezas de diferentes procedencias, ya sean de España, Irlanda o Países Bajos.

Dunne’s

Dunne’s Irish Pub, en Via Layetana 19, replica con total fidelidad el ambiente de un pub en una ciudad irlandesa; con sus techos abovedados, sus detalles en madera y sus paredes que tienen fragmentos que se remontan al siglo IV.

Es un pub de ambiente más relajado que otros locales, recomendado para quien esté interesado en probar algunos platos de la tradición gaélica, como el pastel de pastor casero, el filete cocinado con cerveza Guinness o las salchichas irlandesas con puré; además de los contundentes desayunos irlandeses y las hamburguesas.