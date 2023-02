Estos son los restaurantes con las vistas más espectaculares del mundo

Además de la experiencia gastronómica, estos restaurantes tienen impactantes vistas a ciudades, mares y valles. Sí, también hay uno en España

Hay restaurantes con vistas panorámicas tan fabulosas que la comida termina pasando a un segundo plano. Algunos de ellos están ubicados al borde de playas o desafiando acantilados, donde es inevitable que la naturaleza regale unas imágenes de cine.

Otros se encuentran en la cima de rascacielos o torres de comunicaciones, donde el tapiz urbano se despliega bajo los pies y en que los ojos no dan abasto para abarcar tantos detalles.

El listado de los mejores del mundo

El portal Hawaiianislands.com analizó las reseñas en Tripadvisor que incluían palabras como “hermosas vistas”, para conocer cuáles son los restaurantes con mejores panorámicas del mundo.

Cabe aclarar que el listado se toma por países. O sea, hay cientos -miles- de restaurantes que también tendrán una alta cantidad de reseñas positivas por sus vistas, pero que al estar en segundo o tercer orden no son incluidas en el listado general.

Mapa de los mejores restaurantes panorámicos del mundo. Fuente: Hawaiianislands.com (Click para ampliar)

El mejor del mundo

Según este análisis el restaurante con las mejores vistas del mundo está en Hawái. Se trata del Mama’s Fish House de Paia, en la isla de Maui, en primera línea del mar en la bahía de Kū’au, que entre las olas y los reflejos del sol -sobre todo al atardecer- ofrece un espectáculo único.

Según este listado el restaurante con las mejores vistas panorámicas del mundo está en Hawái, en una bahía de la isla de Maui

Este restaurante, con más de 1.200 reseñas positivas por sus panorámicas, tiene una cocina especializada en mariscos calificada como “fresca, exótica y deliciosa” dicen las opiniones, pero que generalmente dejan el apartado gastronómico en último lugar.

Vistas de Londres

En segundo lugar se encuentra el restaurante Aqua Shard, en Londres. Se trata de un establecimiento ubicado en el piso 31 de The Shard, el rascacielos más alto de Reino Unido, que tiene ventanales que van desde el suelo al techo para que los comensales aprovechen las vistas más altas de la capital británica.

Tercero está Sunset Monalisa, en Cabo San Lucas (México). Este restaurante en el extremo sur de la península de Baja California, como anticipa su nombre, tiene un fantástico despliegue visual al atardecer, cuando el sol se esconde bajo una cortina de tonos rojos y naranjas en el Pacífico.

En playas y torres

En cuarto lugar, siempre tomando a uno por país, está el restaurante Rock Bar de en la playa de Jimbarán, en la isla de Bali (Indonesia).

Ubicado al borde de un acantilado, además de sus vistas al Océano Índico el local es muy buscado por el turismo por su combinación de cenas, cócteles y espectáculos en vivo.

Y en quinto sitio se encuentra 360 The Restaurant at the CN Tower, el espacio gastronómico de la torre más alta no solo de Toronto (Canadá), sino de toda América, con una altura de 553 metros.

Este restaurante se ubica a los 351 metros de altura. Dotado de una plataforma giratoria, da una vuelta completa cada 72 minutos; una buena manera de disfrutar tranquilamente de una comida o cena mientras se contemplan las vistas urbanas de la ciudad.

Las mejores vistas panorámicas en España

¿Y qué pasa con España? Según este listado el restaurante con las mejores vistas no está en la Península sino en las Islas Canarias, más exactamente en Lanzarote.

Café La Ola, de Lanzarote, fue elegido como el restaurante con mejores vistas panorámicas de España

En el municipio de Puerto del Carmen está Café La Ola, integrante del trío de establecimientos que conforma con Bistró La Ola y Fresh La Ola.

Decorado con motivos tailandeses y árabes, el café está en una plataforma a metros del mar, que se contempla desde las mesas bajas o las camas balinesas, así como hamacas y pufs.

Su carta es una fusión de pizzas, preparaciones orientales (como sushis y sashimis), tapas y platos de la cocina internacional.

Pero como sucede con los otros restaurantes, es difícil concentrarse en la comida cuando se está frente a un espectáculo visual único con el Atlántico como telón de fondo.