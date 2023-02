Los tres inesperados destinos españoles que están entre los mejores de Europa

Londres, Copenhague, Praga, Atenas, Varsovia, Viena… parece el clásico ranking de mejores destinos para visitar en Europa si no fuera porque entre los 20 seleccionados figuran algunas sorpresas, especialmente en lo que se refiere a España.

Para este año hay hasta tres lugares destacados de nuestro país entre los Mejores Destinos Europeos 2023 escogidos con los votos de más de medios millón de usuarios en la plataforma European Best Destinations. Pero no son Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla o Bilbao.

La sorpresa es que los viajeros han encumbrado como imprescindibles la ciudad de Toledo y dos pueblos mediterráneos como Tossa de Mar (Girona) y Sóller (Mallorca), que se miden en este listado a vibrantes capitales, idílicas islas griegas, impresionantes castillos de Alemania o hermosas playas de Croacia.

Leer más: De cala en cala por los mejores chiringuitos de la Costa Brava

Toledo, destino top para 2023

Toledo es la ciudad española mejor colocada en este ranking, en el puesto número 12, tras recibir 17.992 votos de los usuarios de la plataforma.

Toledo. Foto: Jaime Lillo | Unsplash.

Su fusión de épocas, estilos e identidades es el rasgo más destacado por parte de Best European Destinations, que no duda en calificarla como “uno de los mejores destinos medievales de Europa”.

Histórica, sí, pero también joven, con mucho movimiento de estudiantes Erasmus y que combina a la perfección su herencia romana, su fortificación medieval y pinceladas de chispa y modernidad en hoteles y restaurantes.

La ‘ciudad de las tres culturas’ es perfecta, según esta plataforma, tanto para una escapada de varios días como para una visita desde Madrid, de la que la separan apenas 30 minutos en AVE.

Encuentra aquí tu hotel en Toledo al mejor precio

Tossa de Mar

Ni Barcelona, ni Girona ni siquiera Cadaqués. El segundo destino español recomendado entre los 20 mejores (cosechó un total de 10.393 votos) para conocer este 2023 es Tossa de Mar.

Tossa de Mar. Foto: Jatin Suthar | Unsplash.

Ubicada en la Costa Brava, en la comarca de La Selva, entre los azules del cielo y el mar Mediterráneo, se encuentra esta joya escondida, calificada en el ranking como “uno de los destinos secretos más bellos de España”.

A solo hora y media del centro de Barcelona, Tossa de Mar recibe con sus playas de arena fina y dorada y sus calas enmarcadas por pinos y acantilados, además de murallas que casi tocan el agua, un castillo y la espectacular Vila Vella, una exquisita joya medieval.

El dulce aroma de la vegetación que lo rodea flota en este hermoso pueblo de pescadores con mucha historia e historias que contar. Por ejemplo, de una Turissa romana, de una Tursa medieval y de una Tossa que en la actualidad invita a disfrutar de sus playas, su naturaleza, su cultura, su gastronomía y un sinfín de actividades.

Sóller

Cerrando el ránking, en el puesto número 20 gracias a la confianza de 2.738 viajeros, se sitúa la localidad de Sóller.

Iglesia de Sant Bartomeu en Soller. Foto: Nicole Pankalla | Pixabay.

Otra de nuestras “joyas escondidas” a juicio de esta plataforma, lo cierto es que la localidad mallorquina es digna merecedora de una escapada.

No solo porque es uno de los pueblos más bonitos de la isla balear o por el histórico tren (lleva ya cien años circulando por la vía estrecha que hace de él una rareza en la escena ferroviaria española) que lo conecta con Palma y que supone una experiencia en sí mismo.

En el corazón de la Sierra de Tramontana, rodeado de montañas, tranquilo, relajante y de ambiente familiar, Sóller atesora también un abultado patrimonio arquitectónico, especialmente en forma de edificios modernistas y art nouveau.

Y es que, al calor de la bonanza económica que experimentaba la localidad por la exportación de naranjas, caló también la fiebre modernista que reinaba en Europa a finales del siglo XIX.

Este ferrocarril de Mallorca inició su andadura en 1912. Foto: Tren de Sóller.

Aquí, arquitectos como el discípulo de Antoni Gaudí Joan Rubió y Bellver o Antoni Castanyer construyeron verdaderas maravillas que van de la emblemática Iglesia de San Bartolomé al Banco de Sóller, pasando por casales como Ca la Nena, Can Moyana y Can Massana, el museo modernista Can Prunera o el enigmático Cementerio de Sóller y su colección de esculturas modernistas.

El gran casal de Can Mayol, del siglo XVII, antigua fortificación defensiva, fábrica y hostal, y hoy sala de exposiciones con obras de Miró y Picasso y el Café Scholl, también de estética modernista, son otros de los lugares que hay que ver.

Tu hotel en Sóller al mejor precio pinchando aquí

El listado completo Europa Best Destinations

Varsovia, Polonia

2. Atenas, Grecia

3. Máribor, Eslovenia

4. Viena, Austria

5. Cittadella, Italia

6. Essen, Alemania

7. Veszprém, Hungría

8. Londres, Reino Unido

9. Grenoble, Francia

10. Mannheim, Alemania

11. Porto Santo, Madeira, Portugal

12. Toledo, España

13. Faial, Azores, Portugal

14. Rodas, Grecia

15. Copenhague, Dinamarca

16. Tossa de Mar, España

17. Ascona-Locarno, Suiza

18. Milos, Grecia

19. Praga, República Checa

20. Sóller, España