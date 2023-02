Grandes mujeres detrás de grandes vinos

Coincidiendo con la Barcelona Wine Week, el colectivo Mujeres del Vino acaba de celebrar con éxito la sexta edición de su ya esperado showroom en el que presenta, a través de catas y eventos, los vinos elaborados por mujeres o en cuyos proyectos ellas son protagonistas.

El éxito de proyección y público de las últimas citas ha sido superado de largo por la edición del 2023 con más de un centenar de mujeres participantes en la cita Mujeres del Vino ha superado el centenar, tanto entre las mujeres vinculadas al mundo del vino que han participado en la exposición y catas de vinos como entre las que se han hecho cargo de los trabajos de preparación y organización.

Que es Mujeres del Vino

Al calor del creciente protagonismo femenino en un sector antaño tan paternalista como era el del vino, un grupo de mujeres relacionadas intensamente con la viticultura -productoras, familiares, enólogas y también periodistas- empezaron a trabajar para crear un colectivo enfocado a dar visibilidad a la presencia femenina en el sector del vino y, al mismo tiempo, enfatizar la importante calidad de su trabajo.

Clausura del Encuentro-cata Las Mujeres del Vino 2023. La iniciativa no ha hecho más que empezar. Foto: Las Mujeres del Vino.

Como dicen las responsables de Mujeres del Vino «este es un grupo abierto a que pueden pertenecer todas aquellas personas que sientan afinidad con los valores de las mujeres del vino”. Actualmente, son más de 100 las mujeres de diferentes ámbitos y profesiones que han participado en los eventos que el colectivo ha organizado.

El proyecto cuenta ya con 10 años de trayectoria y fue ideado por la famosa viticultora Anne Cannan de las bodegas Clos Figueras en el Priorat.

Suya fue la iniciativa de organizar una primera cata con mujeres durante la Feria de Vino del Priorat 2019.

Poco después se sumaría al proyecto la inquieta comunicadora y sumiller Meritxell Falgueras, procedente del histórico Celler de Gelida en Barcelona.

Denominaciones de origen con presencia del colectivo. Infografía: Jordi Català.

Reinas de copas

El grupo acordó denominarse Las mujeres del vino y, desde entonces, han realizado eventos, catas, visitas y sesiones de trabajo para dar a conocer y fomentar la colaboración entre las viticultoras, elaboradoras, familiares, enólogas y todas esas otras mujeres que trabajan, muchas veces con discreción y sin hacer ruido pese a su notable contribución, en el mundo del vino.

Se trataba en primerísimo lugar de desarrollar la idea de acabar con los prejuicios adquiridos, costumbres muy arraigadas y estereotipos seculares del propio mundo del vino.

Como apunta Meritxell Falgueras “Queremos animar a otras mujeres aproximarse o incluso dedicarse al precioso mundo del vino porque sabemos que cuando sumamos nuestros coupages el grupo es mejor”.

Mujeres del vino. Infografía: Jordi Català.

Para dejar claras las intenciones de las fundadoras, a las que rápidamente se les unieron muchas otras colegas, elaboraron un manifiesto.

Mismo trabajo, mismas oportunidades

«Hacemos vinos igual de buenos, vinos para todos los sexos, catamos con la misma intensidad y comunicamos con nuestra autenticidad personal. Es hora de que tengamos las mismas oportunidades y estemos en todos los empleos del sector del vino. Se acabaron los vinos “femeninos”. La feminización del mundo del vino ha empezado de verdad con la profesionalización de las mujeres» reza el manifiesta.

Mujeres del vino. Infografía: Jordi Català.

Por eso, detalla entre sus principios objetivos que pasan por extirpar del sector las prácticas que dan a la mujer una posición subalterna como profesional y como consumidora de vino.

Otro punto importante pasa por visibilizar el trabajo histórico de las mujeres en las bodegas y su presencia actual a la cabeza de negocios familiares y empresas del sector.

Además, divulgar la cultura del vino y del consumo responsable y promocionar el rol de la mujer en la sociedad y en el trabajo son otros de los principios que guían a este colectivo.

Mujeres del vino. Infografía: Jordi Català.

Para lograrlo, organizan eventos y degustaciones lideradas por personas del colectivo Mujeres del Vino para dar a conocer a las elaboradoras, las enólogas y las sommelier, pero también para cambiar estereotipos, prejuicios y costumbres arraigadas en la sociedad patriarcal.

«Queremos así animar a otras mujeres a aproximarse o incluso dedicarse al precioso mundo del vino. Porque sabemos que cuando sumamos, nuestro coupage es aún mejor”.

Grandes vinateras, una a una

Forman parte de este colectivo grandes mujeres del vino como Adriana Ochoa y Beatriz Ochoa, de Bodegas Ochoa (DO Navarra); Amor López, de Bodega Erupción (DO Lanzarote); Ana Carazco, de Bodega de la Loba (Ribera del Duero); Anaïs Manobens Mora, de Maria Rigol Ordi (DO Cava); y Anne Cannan, de Clos Figueras (DOC Priorat).

Mujeres del vino. Infografía: Jordi Català.

También Aurora Carafí, de Maria Casanovas (DO Cava); Barbara Palacios, de Bodega Barbarot (DOCa Rioja); Carme Casacuberta y Carlota Pena ,de Vinyes Olivardot (DO Empordà); Clara Verheij, de Bodegas Bentomiz (DO Sierras de Málaga); Cristina Yagüe y María Falcón, de Anónimas Viticultoras (DO Rias Baixas); Eva Plazas, de Vilarnau (DO Cava); Eva Ventura, de Mas Bertran (DO Classic Penedès); y Gemma Plaza, de Castell del Remei, Tomàs Cusiné, Cérvoles Celler y Cara Nord Celler (DO Costers del Segre y DO Conca de Barberà).

Más mujeres en esta lista: Gemma Flaqué, de Caves Bertha (DO Penedès); Iduvina Olmedo, de Mas d’en Perí (DOC Priorat); Iliana Karimali, de Karimalis Winery (Ikaria Island/Grecia); Imma Soler, de Mas de la Pansa (DO Conca de Barberà y DO Catalunya); Jessi Llopart, de Llopart (Corpinnat); Laura Tragant, de Codorniu (DO Cava); Maite Esteve, de Vins El Cep (DO Cava y DO Penedès); Maite Sánchez, de Bodega Arrayán (DO Mentrida/Gredos); Marga Torres, de Albet i Noia (DO Penedès); Maria y Núria Sangenís, de Sangenís y Vaqué (DOC Priorat); Marta Casas, de Parés Baltà (DO Penedès y DOC Priorat); y Marta Pedra, de Vins de Pedra y La Vinyeta (DO Conca de Barbera y DO Empordà).

Mujeres del vino. Infografía: Jordi Català.

Marta Rovira, de Mas d’en Gil (DOC Priorat); Martina Prieto Pariente, de Bodegas José Pariente (DO Rueda); Merche Dalmau, de Clos Galena (DOC Priorat); la citada Meritxell Falgueras (@winesandthecity); Mireia Pujol-Busquets, de Alta Alella y Celler de les Aus (DO Alella y DO Cava); Mireia Tetas, de Bodegas Pinord (DO Penedès); Mireia Torres, de Jean Leon 1963 (DO Penedès); Montse Mascaró, de Mascaró (DO Cava y DO Penedès); Núria Altés, de Celler Herència Altés (DO Terra Alta); Olga Bertrián y Olivia Junyent, de Castell d’Age (DO Cava y DO Penedès); Olga Verde, de Olga Verde Viñadora (DO Bierzo); Olivia Bayes, de Marco Abella (DOC Priorat); Paula Uribes Madero, de Bodega Uribes Madero (DO Pago de Calzadilla); Rita Nogueroles, de Vinyes Domenech (DO Montsant); Rosalia Molina, de Altolandon (DO Manchuela); Sandra Doix, de Marla (DOC Priorat); y Sandra Estévez, de Mas Tinell (DO Cava y DO Penedès) completan este original club.