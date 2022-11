‘The Menu’: la película que se burla del postureo en la alta gastronomía

Reírnos a la vez de una pandilla de ultraricos que gastan una millonada indecente en una cena y de la pretenciosidad que en ocasiones rodea al mundo de la alta cocina es un atractivo comienzo para una película, no lo negamos. The Menu, sin embargo, se guarda varios ases más en la manga.

Y no hablamos solo de la actuación de una Anya Taylor-Joy en estado de gracia, que también, sino de los giros de guion que han llevado a esta cinta, dirigida por Mark Mylod y que bien podría entenderse como una comedia –no faltan sátira ni parodia tanto de los ricos con ínfulas foodies como del mundo de la alta gastronomía- a ser calificada como un thriller.

The Menu: de qué va

Recién estrenada en cines, The Menu, sigue a una pareja que se embarca en lo que parece una experiencia extraordinaria: un viaje a una isla remota para cenar en un exclusivo restaurante. Nadie cuenta con los ingredientes secretos del chef Julian Slowik (interpretado por un magnífico Ralph Fiennes).

Junto a Fiennes y Anya Taylor-Joy, que interpreta a Margot, la comensal díscola del grupo de 12 únicos clientes, vemos también a Tyler (Nicholas Hoult), que vendría a representar el foodie totalmente entregado.

Capaz de decir cosas como que algo “tiene equilibrio por la palatabilidad de la mignonette”, Tyler es el que critica a su pareja por fumar un cigarrillo antes de una comida de 1.250 dólares porque le impedirá apreciar los sabores, está más preocupado en fotografiar su plato que en probarlo y sigue el trabajo del chef como si el líder de una secta se tratase.

Más allá de la presión que se vive en la alta cocina, ‘The Menu’ puede entenderse como una crítica a la sociedad en general y al postureo en torno a la alta gastronomía en particular

La crítica se hace extensible a muchos otros estereotipos, como los tres hermanos procedentes del mundo de las finanzas y sin mucho interés en la comida más allá del supuesto estatus que les reporta asistir a los restaurantes más caros.

O la crítica gastronómica más preocupada en buscar descripciones y calificativos aún más pretenciosos que los bocados que se sirven.

The Menu. Imagen: Searchlight Pictures.

Qué hay de menú

Con guion de Will Tracy (Succession) y Seth Reiss (Late Night with Seth Meyers), y producida por Adam McKay, Betsy Koch, y Will Ferrell (Don’t Look Up, Vice, Succession), The Menu va avanzando por un camino que nada tiene que ver con la presión y la tensión que se vive en la alta cocina (y que hemos visto en películas como Hierve y series recientes como The Bear).

Esto es otra cosa. De repente hay persecuciones, violencia y hasta sangre. Toca plantearse si la película va de lo que pensábamos que iba. A partir de aquí no hay sustos, pero sí un buen relato, excelentes actuaciones y un final apoteósico que la hacen totalmente recomendable. Seas o no amante de la gastronomía.