Johnny Deep vuelve al cine de la mano de Modigliani y Luis XV

Tras tres años de ausencia de la pantalla grande Johnny Deep regresa al cine, y lo hará por partida doble: volverá a dirigir una película (lo que no hacía desde hacía 25 años) y será protagonista de un drama histórico sobre Luis XV y su amante.

Las únicas dos veces que Deep se puso el traje de director fue en 1993 con el documental Stuff y en 1997 con The Breave, que la protagonizó con Marlon Brando.

Tras el mediático juicio contra su exesposa Amber Heard, que lo llevó no protagonizar la saga de Animales Fantásticos y posiblemente tampoco vuelva a Piratas del Caribe, el actor de 59 años busca regresar pero con un perfil más bajo.

Un retrato de Modigliani

Su próximo proyecto será Modigliani, un biopic sobre el artista italiano que Deep producirá junto a Al Pacino y Barry Navidi, que contará la vida de este pintor y escultor conocido por sus retratos y figuras alargadas, lo que fue difícil de aceptar hasta en las vanguardias artísticas de fines del s.XIX y principios del XX.

Deep al recoger un premio en el Festival de San Sebastián. Foto Javier Etxezarreta-EFE

La película está basada en un libro de Dennis McIntyre, y profundiza un suceso de 48 horas ocurrido en 1916 en convirtió a Modigliani en una leyenda artística.

Deep no protagonizará su película sobre Modigliani pero sí se pondrá en la piel de Luis XV, en un drama histórico sobre su relación con la noble Jeanne du Barry

Aún no se conoce el reparto, pero Deep no estará entre los protagonistas. La filmación comenzará en primavera de 2023 en Europa, precisó The Hollywood Reporter.

Según Deep, Modigliani “tuvo una vida de grandes dificultades, pero finalmente un triunfo: es una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse”.

El actor en el Festival de San Sebastián. Foto Javier Etxezarreta-EFE

Junto a Pacino

Al Pacino precisó que hace varios años que su productora y la compañía IN.2, el brazo europeo de la compañía Infinitum Nihil de Deep, están con la idea de llevar al cine el drama sobre Modigliani. Aunque su socio Navidi precisó que la cinta “es una parte de la vida de Modi y no una biografía”.

“Ha sido un sueño para mí volver a trabajar con Johnny: es un verdadero artista con una visión increíble para llevar esta gran historia a la pantalla”, dijo.

Deep al concluir el juicio contra su ex Amber Heard. Foto Michael Reynolds-EFE

Como Luis XV

Aunque no se ponga en la piel de Modigliani, Deep sí interpretará al rey Luis XV, en una recreación histórica de la directora francesa Maïwenn sobre la relación del monarca francés con Jeanne du Barry, su amante oficial que terminaría guillotinada en la Revolución Francesa.

La producción francesa está en marcha desde finales de julio, y este será el primer papel en el cine de Deep tras Minamata, película de 2019 que protagonizó y produjo.